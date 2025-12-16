Италианска евродепутатка беше лишена от евродепутатския й имунитет заради скандала "Катаргейт"

Италианската евродепутатка от левоцентристката опозиционна Демократическа партия Алесандра Морети беше лишена от евродепутатския й имунитет, предаде АНСА.

Това стана след вот в Европарламента днес по искане на белгийски прокурори, разследващи корупционния скандал „Катаргейт“. Но евродепутатите гласуваха за запазване на депутатския имунитет на нейната колежка от Демократическата партия Елизабета Гуалмини.

Имената на двете евродепутатки бяха първо споменати в началото на аферата за подкупи и корупция през декември 2022 г. Няколко италианци, в това число и бившият евродепутат Антонио Панцери, един от предполагаемите лидери на корупционната мрежа, бяха обвинени в замесване в корупционна схема. Скандалът се основава на подозренията, че Катар и Мароко са подкупили еврозаконодатели, парламентарни асистенти и неправителствени организации, за да повлияят на вземането на решения в европейския законодателен орган.

„Разочарован съм, защото вече опровергах доказателствата, на които се основава искането на прокуратурата за снемане на имунитета ми и продължавам да твърдя, че гласуването не се основава на съдържанието на искането, а беше повлияно от политически и избирателни стратегии“, заяви Морети пред АНСА. „Надявам се да говоря с прокуратурата възможно най-скоро, за да мога да се защитя срещу обвиненията. Ще продължа да си върша работата си с високо вдигната глава“, добави тя.