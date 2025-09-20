Подробно търсене

Каляри направи обрат срещу Лече с два гола на Белоти

Мирослав Димитров
Каляри направи обрат срещу Лече с два гола на Белоти
Каляри направи обрат срещу Лече с два гола на Белоти
Giovanni Evangelista/LaPresse via AP
Лече,  
20.09.2025 07:43
 (БТА)

Отборът на Каляри победи Лече с 2:1 като гост в първи мач от 4-ия кръг в италианската Серия “А”.  

Успехът е втори за Каляри за сезона и тимът се изкачи на пето място в класирането със 7 точки. 

Лече остава на дъното на таблицата с една точка и без победа от началото на сезона. 

Лече поведе в резултата с гол на Тиаго Габриел в 5-а минута, но гостите направиха пълен обрат с две попадения на бившия италиански национал Андреа Белоти в 33-а минута и 71-а от дузпа. 

Първенство на Италия по футбол, срещи от 4-ия кръг: 

Лече - Каляри - 1:2 

днес играят:
Болоня - Дженоа
Верона - Ювентус
Удинезе - Милан 

в неделя:
Лацио - Рома
Кремонезе - Парма
Торино - Аталанта
Фиорентина - Комо
Интер - Сасуоло 

в понеделник:
Наполи - Пиза 

Отборите на Ювентус и Наполи са начело във временното класиране в Италия с по 9 точки, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7, 
а Милан и Рома имат по 6 точки.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:52 на 20.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация