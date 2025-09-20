Каляри направи обрат срещу Лече с два гола на Белоти

Отборът на Каляри победи Лече с 2:1 като гост в първи мач от 4-ия кръг в италианската Серия “А”.

Успехът е втори за Каляри за сезона и тимът се изкачи на пето място в класирането със 7 точки.

Лече остава на дъното на таблицата с една точка и без победа от началото на сезона.

Лече поведе в резултата с гол на Тиаго Габриел в 5-а минута, но гостите направиха пълен обрат с две попадения на бившия италиански национал Андреа Белоти в 33-а минута и 71-а от дузпа.

Първенство на Италия по футбол, срещи от 4-ия кръг:

Лече - Каляри - 1:2

днес играят:

Болоня - Дженоа

Верона - Ювентус

Удинезе - Милан

в неделя:

Лацио - Рома

Кремонезе - Парма

Торино - Аталанта

Фиорентина - Комо

Интер - Сасуоло

в понеделник:

Наполи - Пиза

Отборите на Ювентус и Наполи са начело във временното класиране в Италия с по 9 точки, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7,

а Милан и Рома имат по 6 точки.