Каляри направи обрат срещу Лече с два гола на Белоти

site.btaКаляри направи обрат срещу Лече с два гола на Белоти
Отборът на Каляри победи Лече с 2:1 като гост в първи мач от 4-ия кръг в италианската Серия “А”.
Успехът е втори за Каляри за сезона и тимът се изкачи на пето място в класирането със 7 точки.
Лече остава на дъното на таблицата с една точка и без победа от началото на сезона.
Лече поведе в резултата с гол на Тиаго Габриел в 5-а минута, но гостите направиха пълен обрат с две попадения на бившия италиански национал Андреа Белоти в 33-а минута и 71-а от дузпа.
Първенство на Италия по футбол, срещи от 4-ия кръг:
Лече - Каляри - 1:2
днес играят:
Болоня - Дженоа
Верона - Ювентус
Удинезе - Милан
в неделя:
Лацио - Рома
Кремонезе - Парма
Торино - Аталанта
Фиорентина - Комо
Интер - Сасуоло
в понеделник:
Наполи - Пиза
Отборите на Ювентус и Наполи са начело във временното класиране в Италия с по 9 точки, следват съставите на Кремонезе, Удинезе и Каляри с по 7,
а Милан и Рома имат по 6 точки.
/МД/
