Елиас Франко реализира два гола за успеха на ЦСКА 1948 срещу Славия

Първенство на България по футбол, мач от осмия кръг:

ЦСКА 1948 - Славия 3:1 (1:1)

голмайстори: 1:0 Елиас Франко 16, 1:1 Кристиян Стоянов 32, 2:1 Елиас Франко 64, 3:1 Атанас Илиев 77

жълти картони: Браян Собреро (ЦСКА 1948), Кристиян Балов (Славия)

главен съдия: Мариян Гребенчарски

стадион "Витоша", Бистрица

състави

ЦСКА 1948: Димитър Шейтанов, Драган Гривич, Адама Траоре, Лаша Двали, Огнйен Гашвич, Петър Витанов, Браян Собреро (90+2 Егор Пархоменко), Борислав Цонев (59-Георги Русев), Елиас Франко (90-Хуан Мигел Карион), Фредерик Масиел (59-Марто Бойчев), Мамаду Диало (59-Атанас Илиев)

Славия: Иван Андонов, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Кристиян Стоянов (46-Илиян Стефанов), Мохамед Досо, (72-Борис Тодоров) Емил Стоев, Иван Минчев, Кристиян Балов (72-Владимир Медвед), Янис Гермуш (72-Марко Милетич)

ЦСКА 1948 победи с 3:1 у дома Славия в двубой от осмия от Първа футболна лига, а с два гола във всяко от двете полувремена се отличи Елиас Франко.

В 16-ата минута Борислав Цонев центрира от ъглов удар, Лаша Двали продължи кълбото към Елиас Франко, а той отблизо го прати във вратата, пазена от Иван Андонов.

Пет минути след това Борислав Цонев шутира неточно от пряк свободен удар.

В 32-ата минута Кристиян Стоянов направи индивидуален пробив, освободи си пространство и с точен удар във вратата на "червените" възстанови равенството.

Последва неточен шут на Балов, а Шейтанов спаси опит за нов гол от Иван Минчев секунди преди края на първата част. След първата част голмайсторът Стоянов беше заменен принудително заради контузия от състава на гостите.

Пет минути след почивката отново опитният Минчев опита да застраши вратата на ЦСКА 1948 от фаул, но стражът на домакините се справи със ситуацията.

След изтичане на един час игра Атанас Илиев се възползва от грешка на Жордан Варела, подаде за Елиас Франко, който влезе навътре към наказателното поле и шутира силно, но топката се отби в напречната греда.

Четири минути след това Браян Собреро центрира в наказателното поле, където Георги Русев се размина с топката, но тя достигна до Франко и той се разписа за 2:1 с втория си гол в двубоя и общо втори с екипа на столичани.

В 77-ата минута Атанас Илиев реализира третия гол във вратата на Славия. Нападателят се разписа отблизо след асистенция на Браян Собреро, който се възползва от грешка в центъра на терена на Диего Фераресо.

След този успех ЦСКА 1948 се намира на трето място в класирането с 16 точки след четвъртата си поредна победи у дома през сезона, докато "белите" продължават с колебливите си изяви и са на 15-та позиция в Първа лига със само 5 точки.