Борнемут привлече крило от Байер Леверкузен

Борнемут подписа петгодишен договор с мароканското крило Амин Адли от германския Байер Леверкузен, съобщиха от клуба от Висшата лига.

Финансови подробности не бяха разкрити, но британските медии съобщиха, че 25-годишният роден във Франция марокански национал е привлечен за около 25 милиона лири.

Адли се присъединява към другите нови попълнения Бен Ганън-Доук, Адриен Трюфер, Джордже Петрович и Бафоде Диаките. Клубът продаде Дийн Хаусен на Реал Мадрид, Милош Керкез на Ливърпул и Иля Забарни на Пари Сен Жермен през лятото.

Адли започна кариерата си във френския Тулуза, преди да премине в Байер Леверкузен през 2021 година. Той отбеляза 23 гола и направи 25 асистенции в 143 мача за германския клуб, като им помогна да спечелят дубъл - титлата и Купата на Германия през сезон 2023-2024.

Крилото ще се присъедини към новите си съотборници преди домакинския мач от Висшата лига в събота срещу Уулвърхямптън. Борнемут, който завърши девети миналия сезон, загуби първия си мач от настоящия шампион на Висшата лига Ливърпул с 2:4 миналата седмица, припомня агенция Ройтерс.