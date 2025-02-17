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Дунав надигра Лудогорец ІІ, Спортист Своге и ЦСКА ІІ завършиха при нулево реми във Втора лига

Мирослав Димитров
Дунав надигра Лудогорец ІІ, Спортист Своге и ЦСКА ІІ завършиха при нулево реми във Втора лига
Дунав надигра Лудогорец ІІ, Спортист Своге и ЦСКА ІІ завършиха при нулево реми във Втора лига
Снимка: Кореспондент на БТА в Благоевград Красимир Николов
София,  
17.02.2025 17:01
 (БТА) 
Първенство на България по футбол, срещи от 22 кръг на Втора ПФЛ, сезон 2024-2025:

Спортист 2009 (Своге) - ПФК ЦСКА II         0:0
ФК Дунав Русе - ПФК Лудогорец II (Разград)  1:0

от неделя:
Ботев II (Пд) - Струмска слава (Радомир)    2:2 

от събота:
Пирин (Блгр) - Фратрия (Варна)              0:0

ПФК Добруджа 1919 - ОФК Спартак Пл          1:0

ФК Ловеч - ОФК Несебър                      2:2

Локомотив Горна Оряховица - ОФК Янтра 2019 (Габрово) 2:0 

Етър ВТ - ОФК Беласица                      4:0 

от петък:
Марек 1915 - Миньор (Перник) - 3:2 

18 февруари 2025 г., вторник, 14:00 ч.
ЦСКА 1948 II - ПФК Монтана 1921

    Класиране: 
1. Добруджа 1919 (Добрич)   22 14 6 2  43:10  48 точки
2. Пирин (Благоевград)      22 13 8 1  35:19  47
3. Монтана                  21 13 6 2  28:8   45
4. Марек 1915 (Дупница)     22 11 8 3  32:18  41
5. Дунав (Русе)             22 10 7 5  32:25  37
6. Етър (Велико Търново)    22 10 5 7  37:29  35
7. Беласица (Петрич)        22 10 4 8  27:24  34
8. Янтра 2019 (Габрово)     22  9 6 7  29:22  33
9. Спартак (Плевен)         22  9 5 8  23:28  32
10. Лудогорец II (Разград)  22  9 4 9  35:30  31
11. ЦСКА-София II           22  8 7 7  26:21  31
12. Локомотив (Г. Оряховица)22  8 4 10 21:24  28
13. Миньор (Перник)         22  7 6 9  18:23  27 
14. ЦСКА 1948 II (София)    21  8 3 10 32:32  27
15. Фратрия (Варна)         22  7 6 9  19:24  27
16. Ловеч                   22  5 5 12 13:21  20 
17. Ботев II (Пловдив)      22  4 3 15 16:41  15
18. Струмска слава (Радомир)22  2 8 12 14:37  14
19. Несебър                 22  2 8 12 16:42  14
20. Спортист (Своге)        22  2 7 13 10:28  13

/МД/

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