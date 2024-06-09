Подробно търсене

Клоп, Левандовски, Терзич и футболисти на Борусия Дортмунд поздравиха Ройс за невероятната му кариера в прощално видео

Ивайло Георгиев
Клоп, Левандовски, Терзич и футболисти на Борусия Дортмунд поздравиха Ройс за невероятната му кариера в прощално видео
Клоп, Левандовски, Терзич и футболисти на Борусия Дортмунд поздравиха Ройс за невероятната му кариера в прощално видео
Снимка: Bernd Thissen/dpa via AP
Дортмунд,  
09.06.2024 16:53
 (БТА)

Юрген Клоп, Роберт Левандовски и други настоящи и бивши служители на германския футболен клуб Борусия Дортмунд се включиха в прощално видео за Марко Ройс, в което поздравиха играча за невероятната му кариера. Нападателят ще напусне "жълто-черните" това лято, след като прекара 12 години в отбора.

"Да си професионален футболист в Борусия Дортмунд е нещо почти уникално в наше време. С него имаме безброй спомени. Някои от тях са болезнени, а други никога няма да бъдат забравени", заяви треньорът Един Терзич във видеото, което клубът разпространи в неделя в Х.

Клоп, под чието ръководство Ройс се завърна в родния клуб, поздрави бившия национал за "невероятната му кариера". Той добавя, че е горд от факта, че е работил с него няколко години.

Сред футболистите във видеото бе Левандовски, който игра в Дортмунд от 2010 до 2014. Той благодари на Ройс за "отдадеността и страстта" му и добави, че ще бъде негов фен завинаги.

"Всичко най-добро, легендо", каза още Левандовски, цитиран от ДПА.

Джейдън Санчо пък бе по-емоционален: "Обичам те! Не казвам сбогом, а ще се видим по-късно".

/ГК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 17:11 на 09.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация