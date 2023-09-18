Олимпик Лион и Льо Авър завършиха наравно във френската Лига 1





Първенство на Франция, срещи от 5-ия кръг в Лига 1:

Лориен - Монако - 2:2 Страсбург - Монпелие - 2:2 Клермон - Нант - 0:1 Реймс - Брест - 1:2 Олимпик Марсилия - Тулуза - 0:0 Олимпик Лион - Льо Авър – 0:0 от събота: Рен - Лил - 2:2 Ланс – Метц – 0:1 от петък: Пари Сен Жермен - Ница - 2:3 временно класиране: 1. Монако 5 3 2 0 15:7 11 точки 2. Брест 5 3 1 1 7:6 10 3. Ница 5 2 3 0 7:4 9 4. Марсилия 5 2 3 0 7:4 9 5. Пари Сен Жермен 5 2 2 1 10:6 8 6. Лил 5 2 2 1 7:7 8 7. Метц 5 2 2 1 7:9 8 8. Рен 5 1 4 0 10:6 7 9. Реймс 5 2 1 2 9:7 7 10. Страсбург 5 2 1 2 6:8 7 11. Льо Авър 5 1 3 1 8:6 6 12. Лориен 5 1 3 1 7:7 6 13. Тулуза 5 1 3 1 5:6 6 14. Монпелие 5 1 2 2 9:9 5 15. Нант 5 1 2 2 6:8 5 16. Олимпик Лион 5 0 2 3 3:10 2 17. Клермон 5 0 1 5 4:10 1 18. Ланс 5 0 1 4 4:11 1