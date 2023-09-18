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Олимпик Лион и Льо Авър завършиха наравно във френската Лига 1

Боян Денчев
Олимпик Лион и Льо Авър завършиха наравно във френската Лига 1
Олимпик Лион и Льо Авър завършиха наравно във френската Лига 1
снимка: АР
Лион,  
18.09.2023 08:58
 (БТА) 


Първенство на Франция, срещи от 5-ия кръг в Лига 1:

Лориен - Монако           - 2:2
Страсбург - Монпелие      - 2:2
Клермон - Нант            - 0:1
Реймс - Брест             - 1:2
Олимпик Марсилия - Тулуза - 0:0
Олимпик Лион - Льо Авър   – 0:0

от събота:
Рен - Лил              - 2:2
Ланс – Метц            – 0:1

от петък:
Пари Сен Жермен - Ница - 2:3

 временно класиране:
  1. Монако          5  3  2  0  15:7    11 точки
  2. Брест           5  3  1  1   7:6    10
  3. Ница            5  2  3  0   7:4    9
  4. Марсилия        5  2  3  0   7:4    9 
  5. Пари Сен Жермен 5  2  2  1  10:6    8
  6. Лил             5  2  2  1   7:7    8
  7. Метц            5  2  2  1   7:9    8
  8. Рен             5  1  4  0   10:6   7
  9. Реймс           5  2  1  2   9:7    7
 10. Страсбург       5  2  1  2   6:8    7
 11. Льо Авър        5  1  3  1   8:6    6
12. Лориен           5  1  3  1   7:7    6
 13. Тулуза          5  1  3  1   5:6    6
 14. Монпелие        5  1  2  2   9:9    5
 15. Нант            5  1  2  2   6:8    5
 16. Олимпик Лион    5  0  2  3   3:10   2
17. Клермон          5  0  1  5   4:10   1
 18. Ланс            5  0  1  4   4:11   1

/БД/

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