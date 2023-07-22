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Лудогорец вкара пет гола на Етър (В. Търново) и записа първи успех в първенството през новия сезон

Атанас Василев
Лудогорец вкара пет гола на Етър (В. Търново) и записа първи успех в първенството през новия сезон
Лудогорец вкара пет гола на Етър (В. Търново) и записа първи успех в първенството през новия сезон
снимка: БТА
София,  
22.07.2023 23:28
 (БТА) 
Първенство на България в Първа професионална лига, втори кръг:
Ботев (Пловдив) - Левски        1:3 (0:0)
голмайстор: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86

Лудогорец - Етър (В. Търново)    5:0 (1:0)
Голмайстори: 1:0 Аслaк фон Витри 18, 2:0 Доминик Янков 46, 4:0 Бърнард Текпетей 49 и 57, 5:0 Франко Русо 72
пропусната дузпа: Квадво Дуа (Лудогорец) - 53-а минута
червен картон: Георги Ангелов (Етър) - 37-а минута

В неделя от 19:00 часа:
Черно море - Хебър

От 21:15 часа:
Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив)

В понеделник от 19:00 часа:
Ботев (Враца) - Славия

От 21:15 часа:
Берое - Арда

от петък
ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 3:0 (2:0)
голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1


ЦСКА-София - Крумовград   1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24

            Класиране
1. ЦСКА 1948    2   2   0   0   5:1  6
2. Лудогорец    2   1   0   1   6:3  3
3. ЦСКА-София   2   1   1   0   1:0  4
4. Левски       2   1   0   1   4:3  3
5. Крумовград   2   1   0   1   3:2  3
5. Берое        1   1   0   0   2:1  3 
7. Локо (Сф)    1   1   0   0   1:0  3
   Славия       1   1   0   0   1:0  3
9. Арда         1   0   1   0   3:3  1
   Черно море   1   0   1   0   3:3  1
11. Локо (Пд)   1   0   1   0   1:1  1
12. Хебър       1   0   1   0   0:0  1
13. Ботев (Пд)  2   0   1   1   2:4  1
14. Ботев (Вр)  1   0   0   1   0:1  0
15. Пирин       1   0   0   2   1:5  0
16. Етър        2   0   0   2   0:6  0

/АВ/

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