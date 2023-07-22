Лудогорец вкара пет гола на Етър (В. Търново) и записа първи успех в първенството през новия сезон

Първенство на България в Първа професионална лига, втори кръг: Ботев (Пловдив) - Левски 1:3 (0:0) голмайстор: 0:1 Рикардиньо 56-дузпа, 0:2 Джавад Ел Джемили 75, 1:2 Мартин Секулич 81, 1:3 Джавад Ел Джемили 86 Лудогорец - Етър (В. Търново) 5:0 (1:0) Голмайстори: 1:0 Аслaк фон Витри 18, 2:0 Доминик Янков 46, 4:0 Бърнард Текпетей 49 и 57, 5:0 Франко Русо 72 пропусната дузпа: Квадво Дуа (Лудогорец) - 53-а минута червен картон: Георги Ангелов (Етър) - 37-а минута В неделя от 19:00 часа: Черно море - Хебър От 21:15 часа: Локомотив (София) - Локомотив (Пловдив) В понеделник от 19:00 часа: Ботев (Враца) - Славия От 21:15 часа: Берое - Арда от петък ЦСКА 1948 - Пирин (Благоевград) - 3:0 (2:0) голмайстори: 1:0 Стоян Стоичков 9, 2:0 Педриньо 22-дузпа, 3:0 Георги Русев 90+1 ЦСКА-София - Крумовград 1:0 (1:0) голмайстор: 1:0 Тобиас Хайнц 24 Класиране 1. ЦСКА 1948 2 2 0 0 5:1 6

2. Лудогорец 2 1 0 1 6:3 3

3. ЦСКА-София 2 1 1 0 1:0 4 4. Левски 2 1 0 1 4:3 3 5. Крумовград 2 1 0 1 3:2 3 5. Берое 1 1 0 0 2:1 3 7. Локо (Сф) 1 1 0 0 1:0 3 Славия 1 1 0 0 1:0 3 9. Арда 1 0 1 0 3:3 1 Черно море 1 0 1 0 3:3 1 11. Локо (Пд) 1 0 1 0 1:1 1 12. Хебър 1 0 1 0 0:0 1 13. Ботев (Пд) 2 0 1 1 2:4 1 14. Ботев (Вр) 1 0 0 1 0:1 0

15. Пирин 1 0 0 2 1:5 0

16. Етър 2 0 0 2 0:6 0