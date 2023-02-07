Иво Андреев ще ръководи двубоя от 18-ия кръг във Втора лига между Етър и Монтана

Съдийски назначения за мачовете от 18-ия кръг във Втора футболна лига:

11 февруари, 14:00 часа

ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов

4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков

СН: Борис Димитров Борисов



11 февруари, 14:00 часа

ФК Созопол - ФК Струмска слава 1927

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Живко Герганов Недялков



11 февруари, 14:00 часа

ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Плевен

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Димчев Великов АС2: Иван Радославов Иванов

4-ТИ: Геро Георгиев Писков

СН: Венцислав Иванов Гаврилов



11 февруари, 14:00 часа

Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев

4-ТИ: Стилян Стоянов Колев

СН: Цветан Кръстев Кръстев



12 февруари, 14:00 часа

ПФК Лудогорец 1945 II - Миньор Перник

ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров

СН: Радослав Тодоров Станев



12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.

Ботев Пловдив II - ФК Витоша Бистрица

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Крум Добринов Стоилов



12 февруари, 14:00 часа

ОФК Янтра 2019 - ЦСКА 1948 II

ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Камен Михайлов Алексиев



13 февруари, 14:30 часа

ФК Крумовград - Спортист 2009

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев

4-ТИ: Георги Иванов Иванов

СН: Атанас Петров Бозев



14 февруари, 17:30 часа

ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров

4-ТИ: Васил Петров Минев

СН: Цветан Георгиев Георгиев



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