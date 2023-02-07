Иво Андреев ще ръководи двубоя от 18-ия кръг във Втора лига между Етър и Монтана

site.btaИво Андреев ще ръководи двубоя от 18-ия кръг във Втора лига между Етър и Монтана
Съдийски назначения за мачовете от 18-ия кръг във Втора футболна лига:
11 февруари, 14:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ: Стефан Атанасов Гурков
СН: Борис Димитров Борисов
11 февруари, 14:00 часа
ФК Созопол - ФК Струмска слава 1927
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
СН: Живко Герганов Недялков
11 февруари, 14:00 часа
ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Плевен
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Георги Димчев Великов АС2: Иван Радославов Иванов
4-ТИ: Геро Георгиев Писков
СН: Венцислав Иванов Гаврилов
11 февруари, 14:00 часа
Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Александър Христов Апостолов АС2: Михаел Николаев Денчев
4-ТИ: Стилян Стоянов Колев
СН: Цветан Кръстев Кръстев
12 февруари, 14:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - Миньор Перник
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Венцислав Бориславов Банчев АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Радослав Тодоров Станев
12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Ботев Пловдив II - ФК Витоша Бистрица
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дарин Василев Иванов АС2: Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Крум Добринов Стоилов
12 февруари, 14:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ЦСКА 1948 II
ГС: Мартин Живков Великов АС1: Мирослав Николаев Симеонов АС2: Живко Руменов Петров
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Камен Михайлов Алексиев
13 февруари, 14:30 часа
ФК Крумовград - Спортист 2009
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Цветан Гошов Горанов АС2: Иван Стоянов Копчев
4-ТИ: Георги Иванов Иванов
СН: Атанас Петров Бозев
14 февруари, 17:30 часа
ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ: Васил Петров Минев
СН: Цветан Георгиев Георгиев
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.
/ГК/
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