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Иво Андреев ще ръководи двубоя от 18-ия кръг във Втора лига между Етър и Монтана

Асен Даскалов
Иво Андреев ще ръководи двубоя от 18-ия кръг във Втора лига между Етър и Монтана
Иво Андреев ще ръководи двубоя от 18-ия кръг във Втора лига между Етър и Монтана
снимка: БТА
София,  
07.02.2023 18:18
 (БТА)

Съдийски назначения за мачовете от 18-ия кръг във Втора футболна лига:

11 февруари, 14:00 часа
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Беласица
ГС:    Димо Стоянов Димов    АС1:    Васил Стоянов Шавов    АС2:    Станимир Емилов Трифонов
4-ТИ:    Стефан Атанасов Гурков                
СН:    Борис Димитров Борисов     
 
11 февруари, 14:00 часа
ФК Созопол - ФК Струмска слава 1927
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Асен Крумов Крумов    АС2:    Марин Иванов Бонев
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров                
СН:    Живко Герганов Недялков     
 
11 февруари, 14:00 часа
ПФК Марица 1921 - ОФК Спартак Плевен
ГС:    Мартин Иванов Марков    АС1:    Георги Димчев Великов    АС2:    Иван Радославов Иванов
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков                
СН:    Венцислав Иванов Гаврилов     
 
11 февруари, 14:00 часа
Дунав Русе - ФК Литекс Ловеч
ГС:    Михаел Петков Павлов    АС1:    Александър Христов Апостолов    АС2:    Михаел Николаев Денчев
4-ТИ:    Стилян Стоянов Колев                
СН:    Цветан Кръстев Кръстев     
 
12 февруари, 14:00 часа
ПФК Лудогорец 1945 II - Миньор Перник
ГС:    Петър Георгиев Кузев    АС1:    Венцислав Бориславов Банчев    АС2:    Николай Иванов Михайлов
4-ТИ:    Станимир Георгиев Тодоров                
СН:    Радослав Тодоров Станев     
 
12 февруари 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Ботев Пловдив II - ФК Витоша Бистрица
ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Дарин Василев Иванов    АС2:    Виктор Андриянов Кукуянов
4-ТИ:    Иван Стефанов Иванов                
СН:    Крум Добринов Стоилов     
 
12 февруари, 14:00 часа
ОФК Янтра 2019 - ЦСКА 1948 II
ГС:    Мартин Живков Великов    АС1:    Мирослав Николаев Симеонов    АС2:    Живко Руменов Петров
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров                
СН:    Камен Михайлов Алексиев     
 
13 февруари, 14:30 часа
ФК Крумовград - Спортист 2009
ГС:    Денислав Йорданов Сталев    АС1:    Цветан Гошов Горанов    АС2:    Иван Стоянов Копчев
4-ТИ:    Георги Иванов Иванов                
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
14 февруари, 17:30 часа
ФК Етър ВТ - ПФК Монтана 1921
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Димитър Добромиров Димитров
4-ТИ:    Васил Петров Минев                
СН:    Цветан Георгиев Георгиев     
 
* СК при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

/ГК/

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