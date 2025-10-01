Казанлъшкото село Енина подготвя петдневна програма по повод своя празник Петковден

Казанлъшкото село Енина се подготвя за своя празник Петковден, който ще бъде отбелязан с петдневна програма. Това съобщи кметът Димитрина Дончева. Събитията ще започнат на 14 октомври и ще продължат до 19 октомври.

Програмата на 14 октомври ще започне с традиционното литийно шествие и пренасяне на иконата на св. Петка Параскева от храм „Св. Георги Победоносец“ до едноименния храм в селото, където ще бъде отслужена литургия. За разлика от предишни години, когато иконата на светицата се пренасяше от храм-паметник „Св. Рождество Христово“ в Шипка, тази година Енина ще има собствена икона на св. Петка. Тя е дарение от семейството на кмета Димитрина Дончева, изработва се от местния художник и иконописец Михаил Вълчев и ще бъде осветена преди празника. Новата икона ще остане за поклонение в църквата в Енина.

В рамките на празничната програма ще има тематични вечери. На 15 октомври в читалище „Енинче 2022“ ще бъдат открити изложба на гоблени на Нора Паскова и фотоизложба със снимки от събития на читалището. Организирана е и литературна среща с местни автори.

Програмата на 16 октомври е посветена на децата. Детският празник ще започне пред Часовниковата кула с театралната постановка „Златка, златното момиче“ и ще продължи с парти с аниматори. На 17 октомври местни самодейни състави ще се включат в музикална програма на Кметството, предвиден е и концерт на певицата Тони Дачева, изпълнения на гръцка музика от Андреас и бенд, както и празнична заря.

На 18 октомври жителите и гостите на Енина ще могат да посетят детско утро и кулинарен празник „Гозбите на Бай Ганьо“ в новооткрития музей, посветен на героя на Алеко Константинов. В мероприятието ще участват майстор-готвачи от София, които ще приготвят пуйка със зеле, шкембе чорба, риба и сладки изкушения. Програмата ще завърши с концерт на оркестър „Калофер“ и Славка Калчева, последван от заря. Последният ден, 19 октомври, ще бъде посветен на мотокрос „Балканче крос“.

Кметът Димитрина Дончева призова всички жители и гости на Енина да се включат в празничните събития.