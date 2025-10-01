Президентът на Милан Скарони: "Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион"

Президентът на Милан Паоло Скарони заяви, че новият стадион ще доближи феновете до терена. „Росонерите“ и Интер получиха възможността да построят ново съоръжение, след като Общинският съвет на Милано одобри продажбата на земя близо до Сан Сиро. Старият стадион е планиран за събаряне.

„Най-накрая завършихме първия мач, който беше фундаментален. Работихме по него много години, може би дори твърде много. Винаги съм участвал. Сега можем да кажем, че ще построим модерен и ефикасен стадион, който ще бъде отворен всеки ден, както във всички най-важни градове в Европа, но нашият стадион ще бъде още по-красив. Сан Сиро е стар, но има една фундаментална характеристика: можете да гледате мача много добре. Новият стадион ще бъде още по-добър, защото феновете ще бъдат по-близо до терена“, цитира Скарони Repubblica.

Според предварителна информация новият стадион ще има капацитет от 71 500 зрители, а строителството му ще започне през 2027 година.