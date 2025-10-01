Проект "Заедно за приобщаваща община", финансиран от Българска помощ за развитие, стартира в община Щип, Северна Македония

„Заедно за приобщаваща община“ е проектът, финансиран от Българска помощ за развитие, който стартира днес сдружение „Хендикап Плюс” с община Щип в Северна Македония. Целта на проекта е осигуряване на социални промени в общината, инициирани от хора с увреждания за по-прозрачно, отговорно и приобщаващо управление на местно ниво. Специфичните цели в проекта са насочени към насърчаване на изпълнение на задълженията по Конвенцията за правата на хората с увреждания чрез активното им участие в създаването и приемането на решения на местно ниво.

Председателят на сдружението Бранкица Димитровска посочи, че това е поредният проект, по който „Хендикап плюс” работи по линия на Българската помощ за развитие, като в резултат на предишните два община Крива паланка стана първата община в страната, която е адаптирала правилника си на брайлова азбука, и беше създаден Съвет по въпросите на хора с увреждания.

Виктор Вукановски от отдела за подкрепа при кмета на община Щип Иван Йорданов каза, че проектът ще бъде успешен заради акцента, че общината е на всички граждани, защото „силата трябва да бъде в различността, а община Щип остава отворена за всички граждански организации, които имат свои идеи за доброто на гражданите”.

Че проектът е важен и за хората, към които е насочен, но и за обществото, заради огромния човешки и интелектуален потенциал, който ако бъде включен, ще допринесе за по-добро бъдеще, посочи посланикът на България в Република Северна Македония Желязко Радуков.

По проекта „Заедно за приобщаваща община“ вече е направено проучване за състоянието на средата, която позволява на Щип да бъде град, достъпен за хората с увреждания, като са проучени паркинги, автобусен транспорт, външни пътеки, асансьори, врати, тоалетни, наличие на рампи на входовете на институциите, които вече са маркирани с лепенки „достъпно” или „недостъпно” в зависимост от възможностите, които съответната институция създава за хората с увреждания, посочи Елена Кочовска, експерт за хората с увреждания и човешките права.

Представителите на „Хендикап плюс” демонстрираха и аудио-визуалното представяне на правилника на община Щип, придружено с жестомимичен превод, който вече може да бъде открит на сайта на общината.