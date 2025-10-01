В Берковица бе подредена изложбата „Български възрожденски къщи“ на художника Стефан Владимиров

Изложбата „Български възрожденски къщи“ на художника Стефан Владимиров бе подредена в Градска художествена галерия „Отец Паисий“ в Берковица, съобщават от местната управа.

Експозицията включва 21 оригинални графики, създадени в различни населени места в България – сред които Созопол, Жеравна, Копривщица, Мелник и Берковица. Изложбата ще остане в галерията до 31 октомври 2025 г.

Стефан Петров Владимиров завършва Средно специално художествено училище за приложни изкуства – София със специалност „Металопластика“ през 1985 г. През 1993 г. завършва специалност „Художествено пространствено оформление“ към Художествената академия – София в курса на проф. Георги Петров. Работил е в областта на рекламата и приложната графика, а също така е участвал в множество общи изложби в страната и чужбина, както и в различни пленери, включително пленера по живопис „Берковска пролет“, провеждан през годините.

От 2006 г. художникът е уредник в ГХГ „Отец Паисий“ – Берковица, посочват още от общината.