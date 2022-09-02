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Славия надигра Локомотив София и е на две точки от върха

Мирослав Димитров
Славия надигра Локомотив София и е на две точки от върха
Славия надигра Локомотив София и е на две точки от върха
София,  
02.09.2022 22:25
 (БТА) 
Резултати и класиране от деветия кръг в Първа футболна лига:

Пирин Благоевград - Ботев Враца    - 2:1  
Славия - Локомотив София           - 2:1

утре:
Спартак Варна - ЦСКА-София
Локомотив Пловдив - Ботев Пловдив

в неделя:
ЦСКА 1948 - Берое Стара Загора
Лудогорец - Хебър
 
в понеделник:   
Септември София - Черно море
Левски - Арда Кърджали 

Временно класиране:
 1. ФК ЦСКА 1948 (София)          8    5   2   1   14:7    17 точки
 2. Лудогорец (Разград)           6    5   1   0   19:4    16 
 3. ЦСКА-София                    6    5   1   0   13:3    16
 4. Черно море (Варна)            7    5   0   2   11:7    15 
 5. Арда (Кърджали)               8    5   0   3   10:8    15  
 6. Славия (София)                7    5   0   2   10:5    15 
 7. Локомотив (Пловдив)           7    4   1   2    6:6    13
 8. Левски (София)                5    4   0   1   12:1    12   
 9. Локомотив София 1929          9    3   3   3   11:9    12
10. Берое (Стара Загора)          8    2   2   4    8:14    8
11. Септември (София)             8    2   1   5   10:16    7 
12. Ботев (Враца)                 9    2   1   6   10:17    7
13. Хебър 1918 (Пазарджик)        8    2   1   5    4:13    7
14. Пирин (Благоевград)           9    1   3   5    6:13    6    
15. Ботев (Пловдив)               7    1   1   5    9:14    4
16. Спартак (Варна)               8    0   1   7    4:20    1

/МД/

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