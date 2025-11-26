Подробно търсене

Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс в Националната хокейна лига

Кремена Младенова
Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс в Националната хокейна лига
Далас Старс отбеляза 8 гола за успеха при гостуването си на Едмънтън Ойлърс в Националната хокейна лига
снимка: Jason Franson/The Canadian Press via AP
Едмънтън,  
26.11.2025 08:47
 (БТА)

Джейми Бен отбеляза 400-ия си гол в кариерата си, а Джейсън Робъртсън продължи головата си серия при победата на Далас Старс над колебливия Едмънтън Ойлърс с 8:3 като гост в среща от редовния сезон в Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Бен стана 113-ият играч в историята на НХЛ с подобно постижение.

Робъртсън натрупа 11 попадения в серия от седем мача, в които се разписва. Той също така е и в серия от осем мача, в които записва точки (11 гола, 7 асистенции).

Уайът Джонстън отбеляза веднъж, Робъртсън реализира един гол и две асистенции, Нейтън Бастиан се отличи с два гола, а Рууп Хинц, Сам Стийл и Джъстин Хриковян добавиха по две попадения за Далас. Бен, Стийл, Тайлър Сегин и Радек Факса записаха по две точки.

Вратарят Джейк Йотингер направи 22 спасявания за Старс.

Конър Клатенбърг, Евън Бушар и Джак Рослович реализира за Ойлърс, които имат само една победа в последните си пет мача. Клатенбърг, играейки едва втория си мач в НХЛ, отбеляза първия гол в кариерата си през втората част.

Титулярният вратар на Едмънтън Стюарт Скинър беше изваден от игра след първия период, в който допусна четири гола от осем удара. Калвин Пикард отрази 18 от 22 удара.

Среща от редовния сезон в Националната хокейна лига (НХЛ) на САЩ и Канада:

Едмънтън - Далас 3:8

Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Тампа Бей - 28 точки, Детройт 27, Отава и Бостън по 26
Столична дивизия: Каролина 30, Ню Джърси 29, Ню Йорк Айлъндърс 28

Западна конференция
Централна дивизия: Колорадо 37, Далас 32, Минесота 28
Тихоокеанска дивизия: Анахайм 29, Сиатъл и Лос Анджелис по 28, Вегас 27.

.

/КМ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

25.11.2025 09:11

Логан Куули вкара четири гола за победа на Юта Мамът срещу Вегас Голдън Найтс в НХЛ

Логан Куули отбеляза рекордните в кариерата си четири гола и записа асистенция за победа на Юта Мамът с 5:1 срещу Вегас Голдън Найтс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така отборът от Солт Лейк Сити спечели
24.11.2025 08:56

Кейл Макар отбеляза единствения гол и Колорадо Аваланш надви Чикаго Блекхоукс в НХЛ

Кейл Макар бе точен във втората третина, а Скот Уеджууд направи 22 спасявания и Колорадо Аваланш спечели с 1:0 срещу Чикаго Блекхоукс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Така "лавините" записаха 37-ата си

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:35 на 28.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация