Хулиан Алварес изпревари Лионел Меси по брой на голове в първите си мачове в Шампионската лига

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Manu Fernandez
Мадрид,  
12.11.2025
 (БТА)

Нападателят на Атлетико Мадрид Хулиан Алварес вкара гол в последния мач с Юнион Сен Жилоаз, благодарение на който той изправели знаменития си сънародник Лионел Меси. Алварес вече има 17 гола в първите си 30 мача в Шампионската лига, докато Меси бе вкарал 16 за същия брой срещи, а Серхио Агуаро - 14. Девет от головете му са за Атлетико Мадрид, а първите осем за Манчестър Сити.

24-годишният Хулиан Алварес е спечелил почти всичко с националния тим на Аржентина и с Ривър Плейт, а с Манчестър Сити му липсва само Купата на лигата. Аржентинецът все още няма трофея с тима от испанската столица. 

/ХБ/

