Ансамбъл „Филип Кутев“ представя „Фолклорни класици“ в зала 1 на НДК

Националният фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“ излиза на сцената на зала 1 на НДК с концерт-спектакъла „Фолклорни класици“ – на 28 септември. Ще бъдат представени 24 емблематични за ансамбъла и за традиционното сценично изкуство в България музикални и танцови произведения, разказват от екипа.

Специални участници ще бъдат ученици от Национално училище за танцово изкуство в София, които ще изпълнят три танца. Един от тях ще бъде под съпровода на гъдулка от директора и композитор на ансамбъла - маестро Георги Андреев.

Ще звучат произведения на композиторите Филип Кутев, Иван Кавалджиев, Стефан Драгостинов, Иван Кирев, Красимир Кюркчийски, Михаил Йорданов, Стефан Кънев, Живка Клинкова, Иван Кавалджиев и Стефан Мутафчиев.

Хореографиите са на Маргарита Дикова, Йордан Янакиев и Кирил Дженев.

„Тези автори са оставили своето непреходно и емблематично творчество в ансамбъла от средата на миналия век, за да бъдат наречени днес „фолклорни класици". Едноименният концерт е своеобразна ретроспекция на техния труд и талант“, коментират от ансамбъла.

/ДД