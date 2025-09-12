Художникът наивист Петър Димов представя „Въздушни пристанища“ в София

Новият сезон в столичната галерия „Париж“ започва с изложбата „Въздушни пристанища“ на художника наивист Петър Димов. Експозицията може да бъде разгледана от днес до 30 септември, както и онлайн в сайта на галерията, съобщават домакините.

„Заглавието „Въздушни пристанища“ изразява в голяма степен духа на изложбата, тъй като в картините зрителят ще види най-вече пътуващи в небето кораби, автобуси, балони, риби, музиканти и дори цели острови, и ще бъде пренесен в едни други измерения, където гравитацията не съществува. Полетът, летящите хора, левитиращия остров – всичко това символизира тази безкрайна свобода, която не се подчинява на никакви ограничения, рамки и забрани. В картините на Петър Димов наивизъм и сюрреализъм се сливат в едно, за да изразят в най-голяма степен посланията на творбите, а цветовете са светли, живи, ярки и жизнеутвърждаващи“, казва Надя Павлова, създател на галерия „Париж“.

По думите й човешкото въображение е един от най-мощните инструменти за оцеляване в трудни ситуации, то е спасителен мост, чрез който можем да се самосъхраним, затова и в тази изложба полетът на това въображение е силен и красив.

„Преодоляването на гравитацията е онова зрънце в душите ни, което ни издига над реалността и ни прави сюрреални. Срещата с изкуството е именно събуждането на това чувство, че в дадени измерения можем да бъдем свободни, неземни и летящи“, отбелязва още тя.

От галерията анонсират, че до края на тази година там свои изложби ще покажат Юлия Станкова, Димитър Войнов-син, Владимир Шунев, Венко Мадолев и Божидар Динков.

Петър Димов е роден през 1954 г. в град Шумен. Художественото си образование завършва Московския университет по изкуствата. Член е на Съюза на българските художници. Работи живопис, рисунка, графика, малка пластика и керамика.

