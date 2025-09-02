Общото събрание на БАН прие декларация в защита на интересите на учени, застрашени да загубят жилищата си в общежитие

Учени, които живеят под наем във вход "В" на блок 58 в "Студентски град" в София се обърнаха към Общото събрание на Българската академия на науките (ОС на БАН) с молба да се разгледа проблемът с тяхното настаняване в горепосочения блок, стопанисван от „Студентски столове и общежития“ (ССО) ЕАД. Това съобщи пресцентърът на БАН.

"Двадесет и двама от тези учени, работещи в БАН, апелират към министъра на образованието и науката, под чиято юрисдикция се намира ССО ЕАД, да се изпълни публично поетият ангажимент от страна на фирмата те да бъдат пренастанени във вход "А" или вход "Б" на същия блок 58 след приключване на поетапния им ремонт. По този повод се провеждат преговори между ръководството на БАН, МОН и ССО, и до момента вариант за пренастаняването на колегите не е намерен. Безпокойство у учените, сезирали ОС на БАН, предизвиква и фактът, че на фона на този нерешен проблем Националното представителство на студентските съвети (НПСС) обявява кампания за настаняване на нови наематели в блок 58, вход "А" с краен срок 5 септември 2025 г. По този начин се нарушават договорените между МОН и БАН квоти за настаняване на изследователи в споменатия блок, които не могат да си позволят да купят жилище в София или да плащат свободен наем, нарушават се и правата на научно-преподавателския състав да се ползва от социални придобивки", се казва в съобщението.

В него се отбелязва, че по този повод и след обсъждане ОС на БАН на вчерашното си заседание е приело декларация. "В съответствие с нормативната уредба и постановените административни актове БАН настанява млади учени, постдокторанти и служители само в блок 58 от общежитията в "Студентски град". Понастоящем БАН е изправена пред опасността да изгуби правото си на квота в този блок, съответно служителите ѝ да изгубят правото си да бъдат настанявани в него. В тази връзка Общото събрание на БАН настоява пред Министерството на образованието и науката (МОН) и „Студентски столове и общежития“ ЕАД (ССО ЕАД) да се спазват нормативно определените квоти на БАН в блок 58 в "Студентски град". Ние апелираме да бъде спрян процесът на обявената процедура за настаняване на нови лица в блок 58 до изясняване на ситуацията и завършване на разговорите между БАН, МОН и ССО, и до трайното разрешаване на проблема. Общото събрание на БАН настоява всички, които са били временно изведени от блок 58, да бъдат настанени отново в блок 58, съгласно поетия ангажимент от ССО", се казва в декларацията, приета от Общото събрание на БАН.

Както писа БТА през юли 2024 г., блок 58 в Студентския град в София има статут на студентско общежитие. Той е построен през 1989 г. и през тези 35 години никога не е бил ремонтиран изцяло. През настоящата година правителството отпусна общо 200 млн. лева за цялостни ремонти на студентски общежития. Средствата за ремонт на студентските общежития бяха отпуснати по настояване на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) заради изключително лошите битови условия и състоянието на инсталациите. Това се казваше в позиция от "Студентски столове и общежития" (ССО) ЕАД, изпратена тогава до БТА от пресцентъра на Министерството на образованието и науката (МОН) след запитване, свързано с писмо до медии от домсъвета на учени и преподаватели, живеещи в блок 58 в Студентския град в София.

