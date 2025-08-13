Веселин Стефанов е новият директор на 51-во Средно училище "Елисавета Багряна" в София, който беше досега заместник-директор по административно-стопанската дейност. Това каза за БТА досегашният директор на училището Асен Александров.

"Конкурсът за директор е минал, но аз продължавам да съм председател на Сдружението на директорите в средното образование в България. Поне още две години ми е мандатът, защото нашият устав го позволява. Аз съм и съветник на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев", обясни Асен Александров.

За 35 училища в София беше обявен конкурс, на които директорите бяха в пенсионна възраст, припомни Александров.

От 2004 г. той е директор на столичното 51-во училище, пише в информация, публикувана в сайта му. В нея се отбелязва, че през 2012 г. в двора на училището е построен параклисът „Св. Пимен Зографски“. През 2018 г. в училището е открито новото ремонтирано северно крило на сградата - център по природни науки с модерни кабинети и лаборатории по математика, биология, химия, физика и география, както кътове за отдих и самоподготовка на учениците. През 2020 г. към този център са добавени две компютърни лаборатории. През 2019 г. в училището се организира Първата национална училищна конференция „Споделени педагогически практики в преподаването на природни науки“, в която участват учители от цялата страна. През учебната 2019/2020 година 51-во Средно училище ,,Елисавета Багряна" придобива статут на иновативно училище с решение на Министерския съвет.