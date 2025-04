Изследвания на международен екип за погребални обреди и вярвания от бронзовата епоха ще бъдат представени в Ямбол

На 25 април в Регионален исторически музей (РИМ) – Ямбол ще бъде представена книгата „От степите към Балканите. Ямната култура в Горна Тракия” (From the Steppes to the Balkans Yamna Culture in Upper Thrace). Тя е том пети от тематична научна поредица. Издаването на сборника е част от българо-полски археологически проект, съобщиха за БТА от РИМ-Ямбол.

Новото издание от поредицата „Влиянието на ямната култура върху праисторическа Европа („The Yamnaya Impact on Prehistoric Europe”) съдържа 15 статии, обобщаващи натрупаните до момента познания за погребалните обреди и вярвания на хората, живели през бронзовата епоха (средата на IV – I хил. пр. Хр.) в долината на река Тунджа. Представени са резултатите от археологическите проучвания на пет надгробни могили от ранната бронзова епоха. Те се намират до селата Маломирово и Могила, област Ямбол и до с. Камен, Сливенско.

Сред тридесет и двамата автори са доц. д-р Стефан Александров от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (БАН) и проф. Пьотър Влодарчак от Института за археология и етнология към Полската академия на науките – филиал Краков. Двамата са и редактори на изданието. Със свои публикации участват и археолози от ямболския музей – директорът му д-р Стефан Бакърджиев и д-р Тодор Вълчев.

Сборник е с текстове на английски език, а издаването му е финансирано от Националния научен център (гр. Краков, Полша), посочват организаторите от РИМ - Ямбол.

Първият том от поредицата бе представен през юли 2021 г., отново в Ямбол. Негови автори са археолозите Илия Илиев и Стефан Бакърджиев. Монографията обобщава проучванията на некрополи от ранната до късната бронзовата епоха, осъществени от Регионалния исторически музей тук в периода 2004-2010 г. Във фокуса на внимание са некрополи край ямболските села Дражево, Могила, Иречеково и Бояново. Книгата е издадена през 2020 г. в Будапеща, под научната рецензия на проф. Рудолф Ехт от Университета в Саарбрюкен, Германия и проф. Фолкер Хайд от Университета в Хелзинки, Финландия.

През 2022 г. Регионален исторически музей - Ямбол откри и съвместната българо-полска изложба с каталог „От степите към Балканите...“. Тя представя резултатите от проведените от българо-полска археологическа експедиция разкопки на надгробни могили по средното течение на р. Тунджа в периода от 2018 до 2021 г., припомнят още от РИМ-Ямбол.