Кино „Одеон“ представя „Решение за раздяла“ на Парк Чанг-ук

Филмът на Парк Чанг-ук – „Решение за раздяла“, отличен с награда за най-добър режисьор на фестивала в Кан през 2022 г., ще има единствена прожекция на 26 септември в кино „Одеон“, съобщават от корейското посолството у нас.

„Решение за раздяла“ е филм, в който пътищата на любовта са по-мистериозни от тези на разплитане на една криминална загадка. Съвременният класик на корейското кино Парк Чан-ук, който стои и зад култовия филм „Олдбой“, сега преплита специфичното си чувство за хумор с неустоимостта на неизказаните емоции като демонстрира впечатляващо боравене с цветовете и светлината“, разказват организаторите.

„Мигът, в който ми каза, че ме обичаш, това бе краят на твоята любов и началото на моята“, казва Сонг Со-ре, жената, която е в центъра на мистерията, в която е обвита историята на „Решение за раздяла“. Филмът е под майсторската режисура на един от съвременните класици на корейското кино Парк Чан-ук. Той проследява терзанията на детектива Джанг Хе-джун, който не подозира, че поредният случай в кариерата му ще преобърне неговия живот. Един ден Хе-джун е натоварен със задачата да разследва смъртта на имиграционния служител Ки До-су. Случаят привидно изглежда ясен – трябва да става дума за нещастен случай или самоубийство. Тогава обаче в живота на Хе-джун влиза вдовицата на мъртвия – мистериозната китайка Сонг Со-ре. Тя е дошла като нелегална имигрантка от Китай в Южна Корея и получава втори шанс за щастие чрез брака си с Ки До-су. Въпросът е дали Со-ре не крие някаква тайна и как ще се преборят двамата с женения Хе-джун с влечението, което изпитват помежду си“, пише в коментар Яна Лекарска, режисьор и сценарист, завършила кинорежисура в Република Корея.

По думите й „Решение за раздяла“ е филм, в който пътищата на любовта са по-мистериозни от тези на разплитане на една криминална загадка, а Парк Чан-ук демонстрира впечатляващо боравене с цветовете и светлината - целият филм е една непрестанна игра на гоненица между нюансите на синьо-зеленото и на жълто-оранжевото.

В ролята на детектива Джанг Хе-джун влиза Пак Хе-ил, известен с ролите си в The Host на Бонг Джун-хо и The Last Princess. Актьорът печели многобройни награди за изпълнението си във филма. Китайската актриса Танг Уей се превъплъщава в Сонг Со-ре. Звездата на Танг Уей изгрява с роля във филма на известния тайвански режисьор Анг Лий Lust, Caution, за която е номинирана за БАФТА, а самият филм печели „Златен лъв“ от фестивала във Венеция.

„Решение за раздяла“, по данни на Съвета за корейско кино, има боксофис от над 14 милиона долара с близо два милиона зрители в Корея.

/ДД