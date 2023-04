Американският джаз изпълнител Билал пристига за първия си концерт във Варна

Популярният американски неосоул джаз изпълнител Билал пристига за първия си концерт във Варна под шапката на Sofia Live Fest, съобщават от фестивала. Събитието е на 9 юли. Певецът, композитор и продуцент гостува със своя бенд.

Билал Сайид Оливър роден на 23 август 1979 г. във Филаделфия, Пенсилвания. Признат е за музикален новатор от легендарната „неосоул“ ера от края на 90-те и началото на 2000 г., белязан от възраждането на соул естетиката от „старата школа“ от 70-те години, той преплита неосоул с рап, аренби и соул в смесица от ритми, аранжименти, вокали.

Интересът към джаза идва благодарение на баща му, който редовно го води в клубовете в града. През годините пеенето за него става нещо повече от интерес и се записва да учи в New School for Jazz and Contemporary Music в Ню Йорк. В края на 90-те години записва първите си вокали за песни на певицата Греник, рапърите Комън и Гуру, което води до членството му в легендарния колектив Soulquarians, включващ Ерика Баду, Комън, Ди Анджело, Рой Харгроув, Талиб Квели, Мос Деф, Пино Поладино, Джеймс Пойзър, Кю Тип, Кестлъв и Джей Дила.

Музикантът от Пенсилвания издава първият си солов албум "1st Born Second" през 2001 г., в който участват Майк Сити, Робърт Гласпър и много от членовете на Soulquarians. През 2010 г. се появява вторият му албум "Love for Sale", но през тези 9 години той активно участва в музикалния живот.

До днес той има издадени 5 студийни албума и много концерти.

