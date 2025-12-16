Кореспондентът на БТА в Плевен Елина Кюркчиева получи годишната награда за журналистика "Северно ехо" на Дружеството на журналистите в града и Община Плевен. Събитието по връчването на наградите се състоя в Националния пресклуб на БТА в Плевен.

Гости на празничната церемония бяха областният управител Мартин Мачев, председателят на Общинския съвет в града доц. д-р Иван Малкодански, кметът на община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор "Проекти и хуманитарни дейности" Елина Димитрова. Всеки от тях имаше честта да връчи награда в една от областите.

Журналистическата награда носи името на седмичника "Северно ехо", смятан от местните историци за един от най-влиятелните вестници, издавани в Плевен през периода 1921-1944 г.

При получаването й Елина Кюркчиева каза, че приема наградата като жест към 20-годишния й труд като журналист. Тя благодари на хората, които са й помогнали, за да стигне до тук в професията. За работата си в БТА Елина каза, че я е приела, защото това е школа и предизвикателство от най-високо ниво. Пожела на себе си и колегите да имат повече добри новини.

С пожелания за спокойна 2026 г. се обърна към присъстващите председателят на Дружеството на журналистите Иван Илиев. Той полежа всички да развият и запазят чувството си за хумор, а на младите препоръча преди писането и говоренето да бъде четенето.

Тази година за втори път беше връчена специална награда. Тя е „за нашето бъдеще, за онези млади хора, които още преди да навършат пълнолетие, още от училищната скамейка избират да следват професионалния път на журналиста“, се казва в мотивите. Призът е за екипа на училищния електронен вестник на ДФСГ "Интелект". Вестникът се издава всеки месец. Първият му брой излиза през ноември 2022 година и отразява училищния живот в гимназията.

Наградата за професионални постижения в категорията "Пиар на 2025 година" тази година беше присъдена на Отдел "Връзки с обществеността и медиите" към Регионален исторически музей – Плевен. В отдела, с ръководител Елвира Миланова, работят още мениджърът туризъм Мария Илиева, екскурзоводът Цветелина Георгиева и дизайнерът Мартин Милев. С тях на церемонията беше и заместник-директорът Димитър Петров. Елвира Миланова заяви, че изпращат една успешна година и изрази надежда следващата да надгради предходните. Тя се надява при тях да има още повече събития и съвместната дейност с медиите при популяризирането на историята и културата на града да се задълбочи.

Награди получиха и колеги, които през изминаващата година освен като журналисти, се представиха и като творци в областта на поезията, прозата, документалистиката. Отличените бяха: Силвия Златкова за книгата й "Плевен в XXI век"; Христина Комаревска за нейната нова стихосбирка "И Одета, и Одилия"; Димитър Стойков за книгата му "Като гладиатори от плевенския Монмартър"; Ангел Атанасов, който издаде сборник със смешно-тъжни преживелици "Обратно по кея", и Мирослав Григоров за филма му "Още сънувам Босна", посветен на ветераните от мироопазващите мисии на Българската армия в Босна и Херцеговина.

За празничното настроение помогнаха изпълненията на младите китаристи Теодор Радев, Павел Чорбански и Ивайло Дафинов от 12-и клас към НУИ "Панайот Пипков", специалност класическа китара.