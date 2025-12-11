Дружеството на хасковските художници показва в годишната си изложба 48 творби на 18 автори

Дружеството на хасковските художници подреди последната си изложба за годината, която съдържа 48 платна на 18 автори. По традиция тя е експонирана в художествена галерия „Форум“ в Хасково.

Творбите са рисувани през последната година и илюстрират многообразието от талантливи творци, каза председателят на Дружеството Неделчо Кучков за БТА. По думите му, творческата организация в Хасково се разраства и в нея членуват не само местни автори, но и художници от други краища на страната, заради създадената добра атмосфера за работа от галеристите и проявяваното уважение и внимание на почитателите и колекционерите. „Думата конкуренция в изкуството не съществува, между авторите няма как да има състезание. Но влиянието на позитивната енергия, за да осигури душевно пространство на твореца, е безспорно“, каза още Неделчо Кучков.

Художникът, който е на творческата сцена вече 40 години, коментира, че с радост вижда приемствеността в изобразителното изкуство в поколенията у нас. „Когато видя хубава картина или чуя хубава музика, ми идва да се разплача от радост. А когато видя млад творец, чиято работа ме кара да изпитвам възхищение, съм щастлив“, допълни Неделчо Кучков. Като един от безспорните родни таланти от младото поколение той посочи художника Ертан Алев, за чиито акварели смята, че са магия.