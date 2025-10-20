Си Цзинпин очерта петгодишния план за икономическо и социално развитие на закрито заседание на Централният комитет на Китайската комунистическа партия

Китайският президент Си Цзинпин произнесе днес реч при откриването на заседанието на Централният комитет (ЦК) на Китайската комунистическа партия (ККП), на което се обсъжда проект за нов петгодишен план, определящ целите на страната за периода 2026–2030 г., предаде Асошиейтед прес.

Кратко съобщение на агенция Синхуа гласи, че президентът на Китай е "разяснил предложенията пред партийното ръководство" за икономическите и социални планове за развитие за следващите пет години, който ще обхване периода 2026-2030 г., без да бъдат оповестени подробности.

Новият план се изготвя в момент на нарастващи предизвикателства и несигурност за Китай, включително продължително забавяне на икономическия растеж, външни ограничения върху достъпа на страната до най-новите технологии и високи мита върху износа на Пекин за САЩ.

Планът трябва да се съсредоточи върху "висококачествено развитие" и технологични иновации, като същевременно гарантира националната сигурност и по-балансирано разпределение на ползите от икономическия растеж, посочва в своя статия Синхуа.

"Предстоят трудности и препятствия по пътя ни напред (към развитие) и може да се сблъскаме с големи изпитания", пише в статията относно целите пред икономиката и националната сигурност. "Трябва да сме подготвени да се справим с редица нови рискове и предизвикателства", посочва още китайската осведомителна агенция.

Анализатори и инвеститори следят внимателно срещата, за да разкрият как този план ще балансира интересите на страната в икономиката и сигурността, както и до каква степен ще включва структурни реформи за стимулиране на потреблението, както и насърчаване на по-възрастните работници да останат по-дълго на пазара на труда.

Четиридневната среща тази седмица събира около 200 гласуващи членове и 170 заместник-членове на Централния комитет на Китайската комунистическа партия.

Очаква се органът да одобри проекта на петгодишния икономически и социален план, въпреки че пълните подробности вероятно ще бъдат публикувани едва след официалното му утвърждаване на следващата годишна сесия на парламента, предвидена за март, посочва АП.