Винарска изба "Райнов и синове" в Русенско планира производството на нови три вида вино

Винарска изба "Райнов и синове" в русенското село Нисово планира производството на нови три вида вино. Това съобщи в интервю за БТА собственикът и управител на винарната Димчо Райнов.

По думите му новите видове вино ще бъдат малко по-различни, по-плодови бяло, червено и розе. "Ще ги пуснем от догодина", каза Райнов.

Избата, която се намира на трийсетина километра от Русе в живописната местност на природния парк "Русенски Лом", е създадена през 2006 година.

"Осигуряваме напълно затворен цикъл на производство - от гроздето до бутилирането на вината. Догодина избата ни ще навърши 20 години. Тя е замислена по френски проект. Големият ми син учи и винарство във Франция, в района на Бордо. Създадохме първото насаждение през 2000 година. Основните сортове тогава бяха на площ от 10 хектара. Имахме Каберне совиньон, Каберне фран, Мерло и Совиньон блан. От първата реколта направихме много добри вина. Едно от тях е купажно червено вино - резерва, и Совиньон блан, като са от серията "Horses Valley". Произведохме 25 000 бутилки червено купажно вино и около 7000-8000 бутилки бяло вино - Совиньон блан", каза Райнов.

Той обясни, че сега избата притежава около 800 декара лозови масиви и произвежда годишно от 800 000 до 1 000 000 бутилки и плика - т. нар. bag in box, с вино.

"Основните видове вина са Каберне совиньон, Мерло, купажно резерва, Каберне фран, Мускат, Совиньон блан и Гъмза", каза Райнов.

Той добави, че допреди ковид пандемията основно са изнасяли виното си за чужбина, но след нея половината от производството е предназначено за вътрешния пазар, а останало - за експорт.

"Освен шест - седем хектара с Гъмза с новите инвестиции, които направихме след 2005 - 2007 г., имаме и някои по-екзотични сорта като Семийон, Петит мансенг, които се използват в купажите на вината ни", обясни Райнов.

Той каза, че балансът при тазгодишната реколта е малко нарушен заради сушата през лятото и студените дни през пролетта.

"Това оказа влияние на някои сортове грозде - основно на Мерлото, тъй като е по-топлолюбиво. Докато при Каберне фран, Мускат и Пино блан добивите са по-добри, но са с около 30 процента по-ниски от миналогодишните. Като качество гроздето е добро - и при бялото, и при червеното. Мисля, че виното ще бъде хубаво, тъй като захарността е висока", каза Райнов.

Той обясни, че допреди две години избата е инвестирала много в машини и оборудване.

"Всичко беше за наша сметка, като не сме участвали по програми. Оборудвани сме с модерни червени ферментатори с автоматизация на процесите. За белите вина също направихме нови съдове. Имаме нова хладилна централа за охлаждане на бялото вино и розето. Предвиждаме да инвестираме и в нови насаждения", обясни Райнов.

Той обясни, че последното винено изложение, в което избата е участвала, е било в Лас Вегас.

"От 11 проби от различен вид вино получихме много добри оценки. Девет спечелиха медали. Имаме купажно вино, което събра 95 точки. Никой не очакваше, че в Лас Вегас, където цяла Америка, където цял свят участва, ще оценят така вината ни. Доволни сме", каза Райнов.

Той обясни, че сега са се насочили към оформяне на определени серии вина, които вероятно през идната година ще представят в германския град Дюселдорф.

"Проблемът е, че в нашата държава не можем да се организираме така и да покажем силата на българското вино. Молдова преди няколко години на изложението в Дюселдорф имаше 50 метра щанд, от който лъхаше сила и мощна индустрия, а ние в България - с такива големи заводи и толкова инвестиции в лозови масиви, участвахме на малки бюра", разказа Райнов.

По думите му държавата ни трябва да насочи средства за участие в изложения, да подпомогне много производители да се представят на тях. "Но за съжаление в България се казва, че виненото грозде не е плод, защото се използва за преработка, а виното е луксозен продукт, който не трябва да се подпомага. Това много пречи. Затова е нужна държавна политика. Могат да ни помогнат и за износа. Например повечето италиански и испански вина са експортно субсидирани. На българските винопроизводители са им нужни пазари. Боли ме, защото това ми е 32-ра кампания по гроздобер", каза Райнов.

Той обясни, че неговата изба е насочена и към винен туризъм. "В момента реконструираме стара мелница. Тя се намира до избата. Мелницата е построена през 1925 година. Ще я оборудваме и ще организираме в нея дегустации. В сградата ще има и малък музей, както и магазин. Надявам се, че до месец май догодина ще бъде готова", каза собственикът на винарската изба.

БТА ще представи в поредицата "Следвай пътя на новото БГ ВИНО" десетки винарски изби в България преди деветото издание на Глобалната конференция за винен туризъм, чийто домакин ще бъде Пловдив. Организатор на форума е Министерството на туризма в партньорство със Световната организация по туризъм към ООН (UN Tourism).