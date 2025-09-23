Годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас ще бъдат връчени на церемония в София на 1 октомври

Годишните награди в застрахователния и пенсионноосигурителния сектор у нас ще бъдат връчени на церемония в София в Деня на застрахователя - 1 октомври, съобщават организаторите - Университетът по застраховане и финанси, Асоциацията на българските застрахователи, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" и Българската асоциация на застрахователните брокери.

Наградите се връчват за 17 поредна година. БТА е медиен партньор.

Ще бъдат връчени награди в 10 категории, като победителите ще бъдат определени от експертна комисия, съставена от представители на организаторите, по предварително определени обективни публични критерии, се отбелязва в съобщението.

Най-добрите компании ще получат призове в категориите "Застраховател на годината - Общо застраховане", "Застраховател на годината - Животозастраховане", "Най-динамично развиващо се застрахователно дружество", "Пенсионноосигурително дружество на годината - "Допълнително задължително пенсионно осигуряване", "Пенсионноосигурително дружество на годината - "Допълнително доброволно пенсионно осигуряване", "Най-динамично развиващо се пенсионноосигурително дружество", "Застрахователен брокер на годината - Общо застраховане", "Застрахователен брокер на годината - Животозастраховане", "Застрахователен брокер на годината - "Най-динамично развиващо се дружество", "Застрахователен брокер на годината - "Устойчиво развитие".

На церемонията Университетът по застраховане и финанси ще връчи за втора поредна година специална награда за принос в образованието по застраховане в България на образователна институция, подготвяща кадри за застрахователния сектор.

Фондация "Проф. д-р Велеслав Гаврийски" ще връчи за 27-а поредна година своите награди "За цялостен принос в развитието на българското застраховане", "За цялостен принос в развитието на българското осигуряване" и "За цялостен принос в развитието на посредничеството в застраховането" на успешни професионалисти и мениджъри в сектора.

Организаторите на конкурса "Застрахователи за обществото" - Асоциацията на българските застрахователи, Българска асоциация на застрахователните брокери и Асоциацията на застрахователните брокери в България, ще обявят победителите в 11-ото му издание. В конкурса се отличават инициативи на компании от застрахователния сектор със значим принос към обществото.