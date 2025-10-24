Безплатен железопътен транспорт в Истанбул, Анкара и Измир на 29 oктомври по случай официалния празник на Република Турция

Градският железопътен транспорт в Истанбул, Анкара и Измир ще превозва пътниците безплатно през целия ден на 29 октомври с указ на президента Реджеп Тайип Ердоган, съобщи турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралъоглу.

На 29 октомври 2025 г. се навършат 102 години от основаването на Република Турция от Мустафа Кемал Ататюрк и на този ден се отбелязва националният празник на страната.

Безплатен ще бъде превозът на пътниците по подземната железница Мармарай, която минава под Босфора и свързва европейския и азиатския бряг на Истанбул, както и трамвайните линии и метролиниите, свързващи града с двете международни летища на мегаполиса – "Истанбул" и "Сабиха Гьокчен" на азиатския бряг.

Безплатен се предвижда да бъде железопътният транспорт и в столицата Анкара на системата "Башкентрай". А също и системата "Избан" в Измир, третия по големина град на Турция на егейското крайбрежие.

„Тези линии ще осигурят бърз, лесен и икономичен транспорт за всички наши граждани през целия ден“, посочи транспортният министър, цитиран от турските медии.

Линиите на градския железопътен транспорт са под управлението на транспортното министерство, докато автобусите, метрото, метробусите и градските кораби в Истанбул – се управляват от голямата община.

Засега няма съобщение от истанбулската община дали ще превозват безплатно на националния празник, посочва в. "Хюрийет".

Осемдесет и шест милионна Турция се готви за отбелязване на 102-ия рожден ден на Републиката с разнообразни прояви, манифестации, поклонение в мавзолея гробница на Ататюрк в Анкара – Анъткабир и двореца „Долмабахче“ в Истанбул, отбелязва агенция Анка.

Предвиждат се също изложби, концерти, приеми в цялата страна и в дипломатическите представителства зад граница.

29 октомври е неработен ден и неприсъствен за учениците в Турция.