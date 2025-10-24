Виетнам е наш важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия, каза премиерът Росен Желязков

Виетнам е наш доверен приятел и важен партньор в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия. Това каза премиерът Росен Желязков по време на срещата си с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, който е на посещение в България.

„Следим с интерес и оценяваме високо забележителния напредък на Виетнам, социално-икономическото развитие и реформите, както и важната роля на страната като фактор за мира и стабилността в района. По-нататъшното укрепване и развитие на традиционните ни отношения, на нашето близко приятелство, взаимно уважение и многостранно секторно сътрудничество е сред устойчивите приоритети на българската външна политика. Уверени сме, че със съвместни усилия и въз основа на споделена политическа воля, ще надградим и обогатим с практическо съдържание двустранните отношения, които бяха издигнати на равнище стратегическо партньорство по време на настоящето посещение“, каза премиерът Желязков.

Той подчерта, че стратегическото партньорство с Виетнам е логична следваща стъпка, надграждаща датиращите от седем десетилетия отношения на сътрудничество. По думите на премиера Желязков „впечатляващите икономически постижения на Виетнам няма нужда да бъдат представяни“ на българската общественост.

Росен Желязков припомни, че много виетнамски граждани са учили в България и са допринеси за сближаването между двата народа.

По-късно в присъствието на двамата лидери ще бъдат подписани двустранни споразумения и документи между България и Виетнам.

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев. Вчера двамата разговаряха на „Дондуков“ 2, след което участваха в откриването на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между двете страни.

То Лам изнесе и лекция пред студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски".