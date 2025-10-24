Горди сме, че гражданите и държавата ни имат доверие, каза за БТА Камен Каменов, заместник-председател на Нотариалната камара

Горди сме, че сме нотариуси и нашата дума се чува, че Министерството на правосъдието по някакъв начин се съобразява с нашите идеи, че гражданите ни имат доверие, и държавата - в събирането на фиска, на данъците и на превенцията, каза за БТА заместник-председателят на Нотариалната камара Камен Каменов по повод Деня на нотариуса.

Той отбеляза, че сред задачите на камарата остават превенцията и борбата с имотните измами и посочи, че работят много добре с правосъдното министерство.

„Сегашните ни цели са да довършим тази превантивност, да можем, евентуално, с помощта в работните групи, които участваме на прокурорите и съдиите, да направим заверката на подписите на предварителните договори и евентуално тяхното електронно вписване, с което да можем да увеличим правната сигурност, да се плащат необходимите данъци, да бъде преодоляна сивата икономика“, посочи нотариус Каменов.

Той заяви, че с новото ръководство на камарата, начело с Луиза Стоева, искат да подобрят имиджа на камарата, да обединят нотариусите и да оправдаят доверието на гражданите и държавата.

Днес Нотариалната камара организира кръгла маса под надслов „Нотариусът – довереник на държавата и гражданите. Начало, настояще и бъдеще. Предизвикателства и решения“. Председателят на камарата Луиза Стоева заяви, че съвременният нотариус е висококвалифициран юрист в своята дейност, работещ в условията на дигитализация, нормативна динамика и по-високи обществени очаквания.