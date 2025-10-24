Подробно търсене

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море при рутинен патрулен полет

Пламен Йотински
Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море при рутинен патрулен полет
Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море при рутинен патрулен полет
Руски стратегически бомбардировач Ту-95 МС рулира по пистата на военно летище преди да излети за планиран полет. Снимка: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Москва,  
24.10.2025 14:44
 (БТА)

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, които са способни да носят ядрено оръжие, извършиха рутинен патрулен полет над неутралните води над Японско море, съобщи агенция РИА Новости, позовавайки се на Mинистерството на отбраната.

"Стратегическите бомбардировачи Ту-95МС изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Продължителността на полета беше повече от 11 часа“, заявиха от ведомството.

Бомбардировачите са били придружавани от самолети Су-35С и Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Русия, допълва ТАСС.

Изтребители от чужди държави ескортираха бомбардировачите на различни етапи от мисията, отбеляза министерството.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

/ЛМ/

Свързани новини

12.11.2024 17:47

Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над международни води в Черно и Баренцово море

Два руски стратегически бомбардировача са провели планов полет над неутрални води в Черно море, предаде Ройтерс, като цитира изявление на руското министерство на отбраната. Самолетите Ту-22 М3 са летели над 5 часа, придружавани от изтребители

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:00 на 24.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация