Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море при рутинен патрулен полет

Руски стратегически бомбардировачи Ту-95МС, които са способни да носят ядрено оръжие, извършиха рутинен патрулен полет над неутралните води над Японско море, съобщи агенция РИА Новости, позовавайки се на Mинистерството на отбраната.

"Стратегическите бомбардировачи Ту-95МС изпълниха планов полет във въздушното пространство над неутралните води на Японско море. Продължителността на полета беше повече от 11 часа“, заявиха от ведомството.

Бомбардировачите са били придружавани от самолети Су-35С и Су-30СМ на Въздушно-космическите сили на Русия, допълва ТАСС.

Изтребители от чужди държави ескортираха бомбардировачите на различни етапи от мисията, отбеляза министерството.