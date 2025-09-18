Свободна позиция за лаборант е обявена във Винарска изба „Румелия“ в Панагюрище

Винарска изба „Румелия“ търси да назначи лаборант с химическо образование. Това каза за БТА управителят на избата Цвета Костова. Позицията е подходяща и за кандидати без предишен опит, тъй като екипът на избата ще осигури обучение на място. Костова уточнява, че се търси сериозен човек за дългосрочни отношения, като се предпочита кандидатът да е жена.

Избата е създадена през 2006 година от Румен Костов. В околностите на село Смилец, Пазарджишко, са засадени 56 хектара лозя със сортове мавруд, сира, мерло и каберне совиньон. Преработвателният капацитет на избата е между 500 и 600 тона грозде годишно.

През последните години компанията инвестира в модерни технологии и оборудване. В лабораторията вече се използва уред, който за няколко минути отчита 12 показателя на виното – от алкохолно съдържание до киселини. Това значително ускорява работата в кампанията и подпомага контрола на ферментацията – най-важният етап в съзряването на виното.

Управителят посочва, че новият лаборант ще има възможност да работи в модерна среда, да се обучава и да бъде част от екип, чиято продукция се отличава на престижни международни конкурси.

Желаещите да кандидатстват могат да получат повече информация на място във винарската изба в Панагюрище.