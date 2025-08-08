Тръмп разширява достъпа до алтернативни инвестиции в пенсионните фондове на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа в четвъртък (местно време) указ, който разширява възможностите за включване на алтернативни активи в американските пенсионни планове тип 401(k), предаде Ройтерс.

Промените ще отворят пазар на стойност над 12 трилиона долара за големи инвестиционни компании като "Блекстоун" (Blackstone), Кей Кей Ар (KKR) и "Аполo Глобъл Мениджмънт" (Apollo Global Management), които досега имаха ограничен достъп до пенсионните средства. Промените също така ще позволят инвестиции в частни капиталови фондове, недвижими имоти, криптовалути и други нетрадиционни активи, отваряйки възможност за мениджърите на алтернативни инвестиции да получат достъп до част от спестяванията за пенсия на американците.

Белият дом заяви, че прекомерната регулация и рисковете от съдебни дела досега са възпрепятствали пенсионерите да се възползват от потенциално по-висока доходност и по-голяма диверсификация. Критиците обаче предупреждават, че този тип инвестиции са по-рискови, с по-високи такси и по-малка прозрачност от традиционните вложения.

"Моята администрация ще облекчи регулаторната тежест и съдебния риск, които възпрепятстват пенсионните сметки на американските работници да постигнат конкурентна възвръщаемост и необходимата диверсификация, за да се гарантира достойна и комфортна пенсия", се казва в указа.

Документът възлага на министъра на труда и на Комисията по ценните книжа и борсите да улеснят достъпа на инвеститорите до алтернативни активи в пенсионните им планове. Не се предвижда изрично въвеждане на допълнителни законови защити за вложителите, но институциите ще трябва да преразгледат или уточнят правилата, които биха могли да намалят риска от съдебни спорове за индустрията.

За разлика от повечето европейски страни, където пенсионните вноски се събират централно и разпределят, в САЩ системата функционира на капиталов принцип. Работодателите предоставят възможност на служителите да заделят част от брутния си доход преди облагане с данъци в индивидуални инвестиционни сметки. Натрупаните средства се инвестират основно в акции и облигации, като вложителят носи изцяло инвестиционния риск, но също така притежава пълен контрол върху натрупания капитал.

С промените Тръмп възнамерява да разреши инвестиции и в алтернативни класове активи, които досега не се ползваха с широко одобрение – криптовалути, частни дялови участия и недвижими имоти. Тези активи често се характеризират с ниска ликвидност, високи такси и ограничени изисквания за прозрачност.

Критиците предупреждават, че новата политика може да постави в риск спестяванията на милиони американци, особено ако вложителите не разбират напълно сложността и рисковете на тези продукти. Адвокатски кантори вече подготвят съдебни искове от името на потенциално засегнати инвеститори.

Причина за реформата може да бъде и засиленото търсене на нови източници на финансиране от страна на частните инвестиционни фондове. В условията на повишени лихвени проценти традиционният им бизнес модел беше затруднен. Според Ройтерс компании като "Блекрок" (BlackRock), които активно лобират за подобна либерализация, вече подготвят нови фондове с такива инвестиционни възможности.

Главният изпълнителен директор на "Блекрок" Лари Финк обаче подчертава, че промяната не е универсално решение. "Реалността е, че съществува висок риск от съдебни спорове", коментира той.

Още по време на първия мандат на Тръмп Министерството на труда разреши подобни инвестиции в ограничен обем, но поради опасения от правни последици мярката остана почти неизползвана.