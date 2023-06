В София продължава форумът за зеления преход в страните от Централна и Източна Европа

Продължава форумът "Зелена седмица 2023" ("Green Week 2023"), посветен на зеления преход в страните от Централна и Източна Европа и енергийната свързаност, зеленото финансиране и иновациите.

Тридневният форум в София се организира от dir.bg и 3E News. Сред основните теми са трансформацията на икономиките, индустриите на бъдещето, иновациите и социалните очаквания на европейските граждани. БТА е медиен партньор на събитието.

Акцент на конференцията днес са зеленото финансиране, кръговата икономика и декарбонизацията на индустрията. Ще бъдат обсъдени теми като финансирането на зелената трансформация в региона на Централна и Източна Европа, ESG политиките и регулациите (Е - Околна среда, S - Устойчиви социални политики, и G - Отговорно управление), зелените иновации в строителния сектор и новият европейски Баухаус, иновациите като ускорител за конкурентоспособност и икономически растеж. Ще бъде разгледано още как иновациите и дигитализацията променят образованието, а също и темата за иновациите в медицината и здравеопазването.

Сред участниците във форума днес са Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, Джеф Готлиб, старши регионален представител на МВФ за Централна, Източна и Югоизточна Европа, Цанко Арабаджиев, член на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР), министърът на образованието и науката Галин Цоков, министърът на иновациите Милена Стойчева, Илияна Цанова, заместник генерален директор на Генерална дирекция "Бюджет" към ЕК, доц. Радослав Милчев, ръководител на лаборатория по изкуствен интелект в "София Тех Парк", Саша Безуханова, основател на Move.BG. Говорител на форума ще бъде и преподавателят от Харвард и съавтор на бестселърите "The AI Republic" и "Understanding How the Future Unfolds" д-р Марк Еспосито.