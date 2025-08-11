Подробно търсене

Полицията в Кърджали задържа мъж, стрелял и наранил с въздушен револвер други двама

Снимка: БТА/Архив
Кърджали,  
11.08.2025 11:40
В Районното управление на МВР в Кърджали за 24 часа е задържан мъж, стрелял с въздушен револвер срещу други двама, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция в родопския град. Инцидентът е станал на 10 август около 3:30 часа.

За БТА от пресцентъра на дирекцията обясниха, че инцидентът е станал в питейно заведение, в което тримата са се скарали и се е стигнало до стрелбата с въздушния револвер. Двамата, срещу които е стреляно, са получили повърхностни рани.

От полицията уточниха, че по случая се извършва проверка. Оръжието е собственост на извършителя, но то е от вид, който не подлежи на регистрация по реда на огнестрелните оръжия и боеприпаси, поясниха също от дирекцията.

 

