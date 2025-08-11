Азиатско-тихоокеанските пазари стартират седмицата с малки изменения

Азиатско-тихоокеанските борси се търгуваха колебливо в понеделник, докато инвеститорите очакват официално изявление за евентуално удължаване на крайния срок за търговското примирие между САЩ и Китай, който изтича на 12 август, предаде Ройтерс.

В Шанхай SSE Composite Index се повиши с 0,5 на сто, в Хонконг HSI – с 0,2 на сто, а в Сидни S&P/ASX 200 – с 0,43 на сто, подкрепен от очаквания за намаляване на основната лихва от Резервната банка на Австралия утре. Kospi в Сеул отчете спад от 0,10 на сто, а в Токио пазарите бяха затворени заради официален празник.

Широкият индекс MSCI за акции от региона извън Япония нарасна с 0,1 на сто.

Геополитиката остава във фокуса на пазарите – във вторник изтича срокът за въвеждане на нови мита от САЩ върху китайски стоки, като се очаква отлагане, а в петък президентът на САЩ Доналд Тръмп и руският президент Владимир Путин ще се срещнат в Аляска, за да обсъдят войната в Украйна.

Във вторник ще бъдат публикувани данните за инфлацията в САЩ. Анализатори прогнозират ръст на базисния индекс на потребителските цени с 0,3 на сто спрямо предходния месец, което ще повиши годишния темп до 3,0 на сто – над целта на Управлението за федерален (УФР) резерв от 2 на сто.

"Тонът от страна на УФР се промени, след като редица официални представители изразиха загриженост за растежа след юлския доклад за заетостта", коментира Брус Касман, главен икономист в "ДжейПиМорган" (JPMorgan). По думите му УФР вероятно ще възобнови пониженията на лихвите през септември, като рискът от рецесия е нараснал до 40 на сто.

Пазарите оценяват вероятността за намаляване на лихвения процент през септември на около 90 на сто и очакват поне още едно понижение до края на годината.

В САЩ в петък бенчмаркът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добави 0,47 на сто до 44 175,61 пункта, широкият измерител S&P 500 записа ръст от 0,78 на сто до 6389,45 пункта, а технологичният показател Nasdaq Composite отчете повишение от 0,98 на сто до 21 450,02 пункта.

За седмицата Dow е напред с 1,4 на сто, S&P 500 с 2,5 на сто, а Nasdaq – с 3,9 на сто.