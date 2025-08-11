ИРНА: Иран и Ирак ще подпишат скоро споразумение в сферата на сигурността, заяви високопоставен ирански представител

Секретарят на Висшия съвет за национална сигурност (ВСНС) на Иран Али Лариджани заяви, че в момента се подготвя споразумение с Ирак в сферата на сигурността, което ще бъде подписано скоро, предаде иранската новинарска агенция ИРНА.

Лариджани, който днес заминава на регионална дипломатическа обиколка в Ирак и Ливан, каза, че сигурността на Иран зависи от сигурността на неговите съседи.

Той добави, че първата част от обиколката ще бъде посещение в Ирак – приятелска съседска страна, с която Иран поддържа близки търговски отношения.

Лариджани изрази удовлетворение от сътрудничеството между двете страни, особено по време на поклонението Арбаин и изрази благодарност към иракските власти за сериозната подкрепа и предоставените услуги на поклонниците.

Той отбеляза, че с Ирак се подготвя важно споразумение в сферата на сигурността, като постави акцент върху подхода на Иран към съседите му, който приоритизира сигурността на иранския народ, докато в същото време взима предвид и сигурността на съседните държави.

Що се отнася до Ливан, той определи арабската страна като значима и влиятелна държава в Западна Азия, която споделя цивилизационни връзки с Иран, с който си сътрудничат по регионални въпроси.

Лариджани заяви, че в Ливан ще бъдат проведени дискусии с представители на страната и влиятелни фигури в политическия живот по въпросите свързани с развитието на регионалните процеси, националното единство, независимостта на Ливан, засилването на двустранната търговия и сигурността.

Подобно на Иран, Ливан има история на конфликт с ционисткия режим (визира се държавата Израел – бел. ред.) и консултациите биха могли да помогнат за насърчаване на стабилността в региона, отбеляза Лариджани.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ИРНА)