Подробно търсене

Фалитите в Германия нарастват с най-бърз темп от октомври 2024 г., отчита "Дестатис“

Бойчо Попов
Фалитите в Германия нарастват с най-бърз темп от октомври 2024 г., отчита "Дестатис“
Фалитите в Германия нарастват с най-бърз темп от октомври 2024 г., отчита "Дестатис“
Снимка: (AP Photo/Michael Probst, архив
Висбаден,  
11.08.2025 11:48
 (БТА)

В началото на втората половина на годината броят на фирмените фалити в Германия отчита значителен ръст. По данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis) през юли броят на несъстоятелностите е нараснал с 19,2 на сто спрямо същия месец на миналата година.

"Това е най-високият темп на растеж от октомври 2024 г. насам", посочват от статистическата служба. Тогава увеличението е било 22,9 процента. Предварителните данни се основават на съобщения за фалити от платформата Insolvenzbekanntmachungen.de, докато официалната статистика използва информация от съдилищата, която се публикува по-късно.

"Икономическата криза продължава – и затова вълната от корпоративни несъстоятелности продължава да расте", коментира Юп Зензен, икономически експерт в Германската индустриално-търговска камара (DIHK), цитиран от Ройтерс. По думите му след две години на рецесия ликвидността на много компании е под силен натиск, а високите разходи за енергия са основен негативен фактор.

Според окончателните данни на местните съдилища, през май тази година 2036 дружества са подали молби за откриване на производство по несъстоятелност – с 5,3 на сто повече на годишна база. Вземанията на кредиторите се оценяват на около 3,2 млрд. евро при около 3,4 млрд. евро година по-рано.

Най-голям е делът на фалитите в сектора на транспорта и складирането – 10,9 случая на 10 000 предприятия. Следват строителството с 9,4 случая и хотелиерството с 9,0 случая на 10 000 фирми. За сравнение, през 2008 г. средното равнище е било около 5,9 несъстоятелности на 10 000 компании.

Експерти отбелязват, че увеличението не се дължи единствено на продължаващия икономически спад. Според Института за икономически изследвания в Хале (IWH) дългогодишните изключително ниски лихвени проценти са предотвратили фалити, а държавните мерки по време на пандемията са запазили на пазара и компании в слаба позиция. Повишаването на лихвите и прекратяването на тези помощи от средата на 2022 г. насам водят до догонващ ефект в броя на несъстоятелностите.

/ИЦ/

Свързани новини

14.07.2024 14:00

Вълната от неплатежоспособност, връхлетяла германския бизнес, се забавя

Вълната от неплатежоспособност, връхлетяла германския бизнес, се забави, нараствайки с едноцифрено число за първи път от една година, предаде ДПА. Данни от Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), показват, че броят на делата за
26.03.2024 11:53

Кофас: Корпоративните фалити в Германия нарастват с 22,1 на сто през 2023 г.

Значителен ръст - от 22,1 на сто на корпоративните фалити в Германия през 2023 г. в сравнение с предходната 2022 г. отчита германската статистическа служба "Дестатис" (Destatis). Въпреки този очевиден скок общият брой на неплатежоспособните компании
14.11.2023 12:45

Броят на обявяващите фалит германски компании расте

Броят на обявяващите фалит германски компании расте през последните месеци, сочат данни на федералната статистическа служба "Дестатис", цитирани от ДПА. През октомври са бали подадени 22,4 на сто повече молби за банкрут спрямо същия месец на

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:05 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация