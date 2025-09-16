Над 4 милиона жители на Германия съобщават, че се затрудняват да плащат сметките си за ток и газ, по данни на "Дестатис"

Приблизително 4,2 милиона жители на Германия са заявили, че домакинствата им срещат сериозни затруднения да плащат сметките си за ток и газ и са имали просрочени задължения към доставчика си на енергия през 2024 година. Това сочат данни на Федералната статистическа служба "Дестатис" (Destatis), цитирани от ДПА.

Според изчисленията на "Дестатис" броят им съответства на 5 на сто от населението на Германия, което представлява спад спрямо съответния дял през 2023 г. - 5,4 на сто.

Хората, които живеят под наем, е по-вероятно да имат неплатени сметки към компаниите за комунални услуги, отколкото домакинствата, притежаващи собствени жилища, отчита още статистическата служба.

През настоящата година е отчетено известно облекчение на цените на енергията за домакинствата. През август потребителите в Германия са заплащали с 2,3 на сто по-ниски сметки за ток, газ, мазут, централно отопление или твърди горива като дърва и въглища спрямо година по-рано.

Цените на енергията обаче остават на сравнително високо ниво, след като скочиха рязко през 2022 година.

Високите сметки за ток или газ не са единствената тежест за домакинствата в Германия. "Дестатис" отчита също, че много от тях нямат достатъчно средства, за да покрият неочаквани разходи в размер на 1250 евро (1480 долара) или повече.

През 2024 г. 32,2 на сто от населението на Германия е живеело в домакинства, които не са били в състояние да покрият разходи като ремонт или подмяна на дефектни домакински уреди.