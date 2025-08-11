Стоки с лого на защитени марки и парфюми откриха служители на полицията в Хасково и Димитровград

При две акции в неделя са открити стоки и парфюми с обозначения на популярни търговски марки, но без документи, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Хасково.

Служителите от сектор "Противодействие на икономическата престъпност“ са конфискували 5915 парфюмни води след проверка на склад в Северна индустриална зона в Хасково. При огледите на място в помещението е заварен 41-годишен мъж. Като съпричастен в престъпната дейност, е установен и 50-годишен мъж от Кърджали. И двамата са с криминални регистрации, допълниха от пресцентъра на полицията. Спрямо мъжете е наложена мярка за задържане до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

При другата акция полицаи от районните управления в Димитровград и Хасково при провека на лек автомобил в димитровградското село Радиево са иззели текстилни изделия, носещи лого и надпис на запазени търговски марки. Водачът на автомобила 54-годишен жител на Берковица и спътницата му -жена на 51 години, не са представили документи за превозваната стока (за произход и съгласие на правопритежателя на марката). В товарното помещение на колата са открити 176 текстилни изделия. Те са предадени с протокол на разследващите.

При подобни акции през март бяха разкрити 256 стоки с логото на защитени световни марки, но без необходимите документи от служители на управлението в Димитровград. При едната от тях - на автомагистрала „Марица“ в посока Пловдив, при проверка на лек автомобил, от купето и багажника бяха извадени 26 чифта маратонки и парфюми. В Димитровград в колата на мъж от старозагорското село Оризово бяха открити 230 текстилни изделия.