В Тетевен ще бъдат отбелязани 170 години от рождението на дарителя и общественик Тома Василев. Благодетелят ще бъде почетен на 10 октомври с официална церемония пред барелефа му на входа на община Тетевен. Организатор на събитията, свързани с годишнината, е Общинска фондация „Тома Васильов“ – Тетевен. Това съобщи за БТА Мария Стойчева, председател на фондацията.

През цялата седмица са предвидени различни събития, посветени на юбилея. Васильов е роден на 12 октомври в Тетевен. До тази дата всеки ден от 9:00 до 16:00 часа в салона на Общината може да се види изложение на лични вещи на тетевенския благодетел, съхранени във фонда на местния Исторически музей.

На 9 октомври от 14:30 часа на централния площад в града ще бъде открит художествен пленер на тема: „Духът на Балкана“ – Тетевен през очите на художника!“. Ще участват деца и ученици с изявен талант в областта на изобразителното изкуство, носители на награди от национални и международни конкурси.

На следващия ден в заседателната зала на Общината Петко Маринов, културен деятел и краевед, ще разкаже за живота, дарителството, възрожденския дух и влиянието на Тома Васильов.

Тържественото отбелязване на годишнината е на 10 октомври. Пред барелефа на дарителя ще бъдат поднесени слова и благодарствени думи. Предвидена е и музикална програма.

Ще бъдат представени резултатите от конкурс за стипендии на ученици и студенти отличници, както и наградени победителите в художествения пленер.

Събитията по повод 170 години от рождението на Тома Василев ще завършат с поднасяне на цвета пред барелефа на благодетеля.

Стойчева припомни, че Общинска фондация „Тома Васильов“ – Тетевен е създадена през 2003 години по решение на Общинския съвет.

„Вече 22 години фондацията подкрепя талантливи, даровити и млади хора. Оказваме финансова помощ на културни институции, читалища, училища, детски градини, за изграждането на храмове, параклиси, църкви. Отпускали сме средства и за Гложенския манастир, за издаване на книги на местни автори. Няколко пъти сме подпомагали и болницата. Спазваме завещанието на Тома Васильов“, посочи Стойчева.

По думите ѝ Тома Васильов е будител, дарител, общественик, светъл и родолюбив дух, на който днес можем само да се прекланяме и с дейностите на фондацията да продължим неговото желание да подкрепя.

„Помагаме на всички, които отговарят на устава на фондацията, подчинен на завещанието на Васильов. Стремим се да реализираме идеалите, за които е живял – да бъде благодетел, дарител. Моралът, който ни оставя, е мерилото, което ни дава надежда, че нещата, които правим са правилните. Над 20 години фондацията е катализатор на доброто“, каза още Мария Стойчева.

Тя добави, че през годините над 150 ученици и около 70 студенти са наградени за отличен успех. Десетки младежи в неравностойно положение, които завършват средното си образование, също са подкрепени.

Стойчева обясни, че средствата на фондацията са от наем на помещение в София, което Тома Васильов е завещал на Тетевен за тази цел – да се събират пари за дарения.

„Много съдби сме променили и трябва да поддържаме този пламък – да даваме време и усилие делото на Тома Васильов да продължи да живее“, заяви още Мария Стойчева.

На 10 ноември фондацията ще награди 10 деца, които ще се включат в художествения пленер, посветен на годишнината от рождението на благодетеля. Ще бъдат обявени имената на 12 ученици и шестима студенти, които ще получават през тази учебна година стипендия от фондацията.

За осма поредна година в Деня на народните будители – 1 ноември, когато е и празникът на Тетевен, на тържествено заседание на Общинския съвет девет деца, които със своите успехи са прославили Тетевен и България с участия на регионални, национални и международни прояви, ще получат финансова награда и плакет, съобщи още Мария Стойчева.