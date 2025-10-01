Откриха убита кошута край смолянското село Широка лъка, полицията разследва бракониерство

Откриха убита кошута край смолянското село Широка лъка, полицията е образувала досъдебно производство за бракониерство, съобщи Елена Стоилова – говорител на полицията. Тялото на животното от вида „Благороден елен“ е намерено в местността Шахоневи ливади вчера привечер. При първоначалния оглед са установени следи от огнестрелна рана.

За БТА Стоилова посочи, че раната е в областта на предната лява плешка, но към момента не е изяснено дали тя е причина за смъртта на кошутата.

Тялото на дивеча е отрито от горски служители, които извършвали обход в района, намиращ се на около 3-4 километра от селото покрай главния път Смолян – Девин, каза за БТА Тодор Кушлев – директор на Държавно горско стопанство – „Широка лъка“. Според него бракониерството е извършено предната вечер, тъй като има следи, че от мъртвата кошута са яли животни.

Изненадах се от това бракониерство, защото е преди сезона, а и в нашия район няма такива набези, допълни Кушлев.