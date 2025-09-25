Изменения в транспортната схема на община Силистра гласуваха местните общински съветници

Частични изменения в общинската транспортна схема на Силистра гласуваха на днешното си редовно заседание местните общински съветници. Промените обхващат линиите към селата Айдемир и Калипетрово.

„Курсовете по тези линии ще бъдат синхронизирани с линия номер 3, която е за града. То този начин ползвателите на линия номер 3 ще имат по-често транспортно обслужване. То ще бъде регулирано и систематизирано. Новите маршрутни разписания са разработени с час на тръгване от всяка спирка. В скоро време ще бъдат поставени и табели по автобусните спирки, което ще облекчи пътуващите“, каза за БТА Олга Петрова, главен експерт „Транспортна дейност и разрешителни режими“ в община Силистра.

В друга точка от дневния ред бе гласувано предложение на кмета на общината да бъде отпусна финансова помощ на местен жител за бъбречна трансплантация. В докладната записка към точката е посочено, че Цветан Атанасов е на 42 години, семеен, с две деца на 15 и 8 години. Преди месец е отстранен единият му бъбрек, а другият бъбрек функционира само на 8 процента и поради напредналия стадий на бъбречна недостатъчност в момента той е подложен на бъбречна диализа, която се провежда три пъти седмично. Състоянието му налага извършването на спешна трансплантация на бъбрек, която ще бъде направена в Турция, като донор ще бъде неговата майка. Общата стойност на трансплантацията и съпътстващите изследвания и лечение възлиза на 80 000 лв.

Общинският съвет даде съгласието си да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване общински имоти на Народните читалища „Димитър Благоев“ в село Ветрен и „Дръстър 2012 “ в Силистра. С друго свое решение съветниците разрешиха да бъде сформирана маломерна самостоятелна паралелка с по-малко от 10 ученици в 10 клас в Общинското училище „Св. Климент Охридски“ в село Професор Иширково.

В други точки от дневния ред беше приет План за противодействие на тероризма и защита при терористична дейност в сградата на бивша стоматологична поликлиника в Силистра и бе разрешено изработването на „Подробен устройствен план – План за застрояване в района на местността „Меджиди табия“.