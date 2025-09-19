С тържество в Общинския младежки дом в Шумен бяха отбелязани 10 години от създаването на Филиал Шумен към Медицински университет - Варна

С тържество в Общинския младежки дом в Шумен бяха отбелязани 10 години от създаването на Филиал Шумен към Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов".

На събитието присъстваха областният управител на Шумен Катя Иванова, кметът на община Шумен проф. Христо Христов, председателят на Общински съвет - Шумен, ректорът на Медицински университет - Варна проф. Димитър Райков, ректорът на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" проф. Наталия Витанова, общински съветници, представители на висши учебни училища, здравни заведения и организации.

Почетни плакети и грамоти бяха връчени на личности и представители на институции, допринесли за развитието на Филиал Шумен на Медицински университет - Варна, от проф. Райков. Проф. Христо Христов връчи Наградата на кмета на община Шумен, статуетки и дипломи в знак на признание и уважение към изтъкнати дейци в областта на медицинското образование и здравеопазването.

Пред присъстващите приветствия отправи първият директор на Филиал Шумен проф. Соня Тончева и доц. Теодора Евтимова, настоящ директор на Филиал Шумен, ректорът на Медицински университет - Варна и кметът на Шумен.

Проф. Соня Тончева припомни как се е стигнало до създаването на Филиал Шумен и как са преминали първите години от функционирането му. Тя каза, че около две години е било времето, необходимо за подготовка, акредитация, документация, проучване на нуждите на региона от здравни специалисти. "Шумен поиска този филиал и Медицински университет - Варна му го даде. Така се роди партньорство без значение с какъв цвят и от коя партия са хората. Млади шуменци сбъднаха своята мечта да се посветят на медицинските професии", подчерта проф. Тончева.

Доц. Теодора Евтимова каза, че 10 години мисията на Филиал Шумен е да отговори на обществените потребности и да обезпечи региона с професионалисти по здравни грижи, възраждайки традициите на медицинското образование в Шумен. "Горди сме с дипломираните шест випуска от Филиал Шумен, своето обучение са завършили 262-ма здравни професионалисти, които са част от здравната система на страната. Професионална реализация в лечебно-профилактичните заведения в Шумен са получили 137 медицински сестри и акушерки", побави доц. Евтимова.

Ректорът на Медицински университет - Варна проф. Димитър Райков каза, че когато през 2015 г. университетът е открил филиала си в Шумен, това е била първата стъпка към целта да настъпят множество положителни промени, за подобряване на здравните услуги в града и в цялата област. Той добави, че е щастлив да може да благодари на всички личности, лидери, организации и партньори, които по думите му са застанали зад тази цел и са я осъществили. "Шумен отново е център за подготовка на здравни специалисти и днес предоставя на младите хора в града и региона най-добрата възможност за образование в специалностите "Медицинска сестра" и "Акушерка", а на болниците в областта - здравни специалисти с отлична професионална подготовка", допълни ректорът на Медицинския университет във Варна.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов коментира, че този ден е важен за града, защото преди 10 години Шумен, благодарение на Медицинския филиал, отново е заел мястото си на град с традиции и бъдеще в медицинското образование в България. Той подчерта, че това решение не е било лесно, но е отговорен и далновиден акт, който днес по думите му оценяваме като положителен и ползотворен. Благодарение на това решение, през тези 10 години тук се обучават млади хора, посветили се на най-високото призвание – да помагаш на хората, да си до тях в моменти на изпитания и да си до майките в миговете, когато новородените поемат глътка въздух, добави кметът на община Шумен. Той изрази благодарността си за съвместната работа към ректора на Медицинския университет проф. Райков, отбелязвайки, че е важно да се отстоява името на Шумен като университетски град.

В тържеството бяха представени изпълнения на студентския танцов състав "Диана" при Медицински университет - Варна, ансамбъла за народни песни и танци "Шумен", ученици от Средно училище "Сава Доброплодни" и други.

Както БТА предаде, церемония по дипломиране на абсолвентите на шуменския филиал към Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" се проведе в зала „Арена Шумен“ през октомври 2024 г. През месец май т.г. в Шумен се състоя четвъртото издание на Националното студентско състезание „Учим, за да помагаме“. Домакин на събитието бе Филиал Шумен към Медицинския университет – Варна. Филиал Шумен започна на 1 април традиционната си доброволна кръводарителска кампания, в която участват студенти и преподаватели.