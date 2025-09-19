При специализирана полицейска операция в Добрич са задържани петима за наркотични вещества

При специализирана полицейска операция в област Добрич са задържани петима с открити в тях наркотични вещества. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Добрич в информационния си бюлетин.

Двама от задържаните са били в село Орляк, община Тервел, те са били известни на МВР. В 26-годишен мъж полицаите откриват седем хартиени свивки, които съдържат бяло вещество. При тест то е реагирало на амфетамин. Теглото му е 2,49 грама. Общо четири хартиени свивка с амфетамин са намерени и в 25-годишен, също около училището в Орляк. Тяхното тегло е 1,26 грама. Двамата са задържани в Районното управление (РУ) в Тервел, образувани са и досъдебни производства.

При проведените допълнителни издирвателни мероприятия и следствени действия е проверен частен дом в село Карапелит, община Добричка, обитаван от 46-годишен мъж, който също е известен на МВР. Открити и иззети са хартиена свивка със съдържание бяло кристално вещество, реагиращо на амфетамин с тегло 0,77 грама и два флакона диазотен оксид или райски газ всеки с вместимост 500 мл. Мъжът е задържан в РУ-Тервел.

Същия ден в Добрич служители на 1-во РУ в Добрич спират за проверка лек автомобил с френски регистрационен номер по улица "Огоста". В хода на проверката в 33-годишен мъж от село Каменар е открито и предадено с протокол за доброволно предаване полиетиленов пакет със съдържание на бяло кристално вещество, реагиращо на метамфетамин с тегло 0,27 гр и пакет със съдържание на суха зелена тревна маса, реагираща на канабис с тегло 0,46 гр. Задържаният е известен на МВР. Образувано е бързо производство.

В хода на акцията служители от РУ-Каварна извършват проверка на лек автомобил по улица „България“ в крайморския град. Той е бил управляван от 31-годишен мъж, известен на МВР. В автомобила е открито и иззето алуминиево фолио със съдържание на бяло вещество на кристали, реагиращо на амфетамин с тегло 0,38 гр. Мъжът е задържан и е образувано досъдебно производство.

През юни и юли в област Добрич бяха заловени 17 водачи, управлявали автомобили, след като са употребили наркотици.