Администрацията на президента започва прием на документи за стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта"

Таня Тодорова
Администрацията на президента започва прием на документи за стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта“
Администрацията на президента започва прием на документи за стипендия от инициативата „Подкрепи една мечта“
Президентът Румен Радев се срещна в края на май с абитуриентите в рамките на инициативата „Подкрепи една мечта“. Снимка: Президентство/Архив
София,  
13.09.2025 10:55
 (БТА)

Администрацията на президента започва от 15 септември прием на документи на студенти и ученици за отпускане на стипендия за образование от инициативата „Подкрепи една мечта“, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Право да получат еднократна финансова помощ за образование имат студентите в първи курс, за които са били настанени в социални услуги или приемно семейство в 11-и и/или 12-и клас, както и са завършили средното си образование през 2025 г. с общ успех от дипломата не по-малък от 4.00. Подкрепа ще получат и студентите в първи курс, завършили тази година с успех над 4.00 специалните училища за ученици със сензорни увреждания.    
 
Стипендия ще получат и учениците в 12-и клас, настанени в социални услуги или приемни семейства, които през учебната 2024/2025 година са завършили с отличен успех 11-и клас.
 
Условията и редът за получаване на еднократната финансова помощ от инициативата на президента „Подкрепи една мечта“, както и образци на заявленията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на президентската институция. Младежите трябва да попълнят заявленията и да приложат към тях посочените в Правилата необходими документи: https://www.president.bg/cat273/Podkrepi-edna-mechta-kandidatstvane/. 
 
Крайният срок за подаване на документите е 15 октомври 2025 г., лично или по пощата, на адрес: Администрация на президента, За инициативата „Подкрепи една мечта“, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 2, гр. София.

Вицепрезидентът Илияна Йотова приветства в края на май близо 80 зрелостници от випуск 2025 в балната им вечер, която е част от благотворителната инициатива на президентската институция „Подкрепи една мечта“. Дотогава в дарителската кампания на инициативата бяха събрани средства в размер на 100 100 лева.  
 

/ТТ/

Към 11:46 на 13.09.2025 Новините от днес

