Полицията информира за поредица неуспешни опити за телефонни измами на територията на Петрич и призова гражданите за повишено внимание

Областната дирекция на МВР в Благоевград информира за поредица неуспешни опити за телефонни измами на територията на Петрич. От полицията поясняват, че са получени сигнали за това, че представящи се за полицейски служители непознати лица търсят парични суми за залавяне на телефонни измамници.

Органите на реда призовават гражданите за повишено внимание и проява на мнителност по отношение на лица, които чрез телефонно обаждане ги въвеждат в заблуждение с цел получаване на парични суми. От полицията припомнят хората да не се доверяват на непознати по телефона, да не предприемат действия по прехвърляне на парични средства, да не вярват на измамници, които се представят за полицейски служители, както и да не споделят по телефона лична информация и данни.

За предотвратяване на подобен вид престъпления, в случай на телефонно обаждане, при което са поискани парична сума, лични данни (име, ЕГН или адрес), както и номера на банкови сметки е необходимо гражданите веднага да се свържат с близки, роднини или съседи и веднага да позвънят на тел. 112. От полицията уточняват, че телефонът за спешни случаи се избира безплатно.

В края на август Областната дирекция на МВР-Добрич също сигнализира за нови опити за телефонни измами. От полицията уточниха, че сценариите се менят според случая и призоваха хората да са бдителни, като уточниха че измамниците звънят предимно на домашни, стационарни телефонни номера.