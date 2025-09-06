Ако искаме България да пребъде, трябва да помним, че съединението е нашата най-голяма сила, каза заместник – кметът на Благоевград Станислав Кимчев

Ако искаме България да пребъде, трябва да помним, че разделението е най-голямата опасност, а съединението – нашата най-голяма сила, каза в слово по повод 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия заместник – кметът на Благоевград Станислав Кимчев. В обръщението си към официалните гости и множеството граждани, събрали се днес пред Паметната плоча на загиналите за обединението и независимостта на България на централния площад в града, Кимчев припомни историческите събития, довели до паметния акт на Съединението. Заместник – кметът отбеляза, че това е една от най-значимите дати в нашата история, денят, в който българският народ доказа, че е способен да поема съдбата си в ръце.

Кимчев посочи, че да се разбере величието на това дело, трябва да се върнем в 1878 г. – годината на Освобождението и последвалия Берлински договор. Той отбеляза, че в българите се ражда идеята за Съединението, не като мечта, а като дълг.

През 1880 г. се създава Българският таен централен революционен комитет, Захари Стоянов, революционер, публицист, летописец, човек с железен дух застава начело, около него се обединяват хора с различен произход и съдба – революционери, офицери, интелигенция, обикновени граждани, каза още Кимчев. Александър I Батенберг, изправен пред международен натиск, приема волята на народа, а в обръщение към българите заявява, че Съединението е дело велико, свято, народно, припомни Станислав Кимчев.

В словото си той отбеляза и последвалата война, обявена от Сърбия, насърчена от чужди сили. Той отбеляза и защитата на Съединението с кръвта и славата на загиналите български войници. „Така Съединението се превърна не просто в акт на смелост, а в доказателство, че България може сама да определя съдбата си“, посочи още заместник – кметът на Благоевград.

Днешното честване на годишнината от Съединението премина с участието на военнослужещи от Трето бригадно командване – Благоевград, а почетният караул прие подполковник Росен Борисов.

Химнът на Република България прозвуча в изпълнение на живо от Биг – Бенд Благоевград. По време на отбелязването на 140 години от Съединението прозвуча стихотворението на Иван Вазов "Новото гробище над Сливница", рецитирано от актьора в Драматичен театър "Никола Вапцаров" Александър Митов.

Венци и цветя бяха положени пред Паметната плоча на загиналите за обединението и независимостта на България от представители на местната и централна власт, свещеници, представители на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и на Американския университет в Благоевград, на културни институции в града и на политически партии.