Министерският съвет взе решение за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие с 4 млрд. лв., каза министър Теменужка Петкова

Министърът на финансите Теменужка Петкова дава изявление за медиите в Министерски съвет. Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
27.08.2025 12:32
Днес Министерският съвет взе решение за увеличаване на капитала на Българската банка за развитие (ББР) с 4 млрд. лв. и прие постановление, свързано с извършване на промени по бюджета на Министерството на финансите във връзка със взетото решение. Това каза на брифинг в Министерския съвет министърът на финансите Теменужка Петкова. 

„Приетите актове на Министерския съвет са в изпълнение на актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за 2025 – 2028 г., която представлява мотиви към Закона за бюджета за 2025 г. ББР е еднолично акционерно дружество, правата на държавата се упражняват от министъра на финансите. Банката осъществява своята дейност по условията и по реда на Закона за кредитните институции, но наред с това - и по специалния Закон за Българската банка за развитие. Една от основните цели на банката, съгласно закона, е именно да осигурява инструменти за финансиране на публични инвестиции и проекти, приоритетни за икономиката на страната“, подчерта министър Петкова. 

Тя увери, че средствата за увеличаването на капитала на ББР по никакъв начин не влияят на дефицита. 

